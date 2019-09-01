HABER

Hobi olarak başladı, kaktüs yetiştirerek ev ekonomisine katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seracılık yapan Sedef Demiroğlu (30), 8 yıl önce hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seracılık yapan Sedef Demiroğlu (30), 8 yıl önce hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bayramiç ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Sedef Demiroğlu, eşi Mehmet Demiroğlu (32) ile birlikte 10 yıldır seracılık yapıyor. Seracılık işinin yanı sıra 8 yıl önce hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlayan Sedef Demiroğlu, pazar yerinde 10 ile 50 TL arasında sattığı kaktüsler ile ev ekonomisine destek oluyor.

Seralarında marul, salatalık, domates ve marulun yanı sıra kaktüs de yetiştiren Sedef Demiroğlu, "Hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlamıştım. Şuanda ise satışını yaparak evime ek gelir sağlıyorum" dedi.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Beyoğlu'nda paranın geçmediği hayır pazarıBeyoğlu'nda paranın geçmediği hayır pazarı
Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar varKayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.