Hobi olarak başladı, mesleğe dönüştürdü

Hatay’da, mozaik sanatına ilgi duyan Serpil Sultanoğlu, kendini geliştirerek mikro mozaikler yapmaya başladı. Sultanoğlu’nun mikro mozaik tekniği ile yaptığı kolye, broş, bileklik ve yüzük gibi küçük objeler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı içerisinde bulunan Kurşunlu Han’da kendine özgü küçük bir atölye açan sağlık bölümü mezunu Serpil Sultanoğlu, yaklaşık 10 yıl önce mozaik sanatına merak sardı. Hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürerek kendini geliştiren Sultanoğlu, mikro mozaik ile turistlerin ilgi odağı oldu. Gelen turistlerin çantalarında hafif taşıyabilecekleri bir hediye ve ceplerini yakmayan küçük bir anı almak istediklerini dile getiren Sultanoğlu, en çok kadınlar tarafından takıların rağbet gördüğünü belirtti.

İlk olarak büyük mozaikler yaptıklarını daha sonra mikro mozaik yapmaya karar verdiğini belirten Serpil Sultanoğlu “Mozaik sanatına 10 yıl önce Halk Eğitim Merkezi kurslarına giderek başladım. Hobi olarak başladım bu mesleğe, ondan sonra artık ticarete dönüştü bu mesleğimiz. Kurşunlu Han’da ufak bir atölyemizi açtık hem ipek hem de mozaik üzerine. Tabi ki ilk başta büyük büyük mozaiklerde yapıyorduk daha sonra mikro mozaik yapmaya karar verdik. Çünkü buraya gelen turistler çantalarında hafif taşıyabilecekleri bir hediye ve ceplerini yakmaya küçük bir anı almak isterler. Onun için bizde yaşanır hale soktuk, küçülttük, mikro mozaik yaptık, kolyelerin, kitap ayraçlarının, küpelerin üzerine ve takılara. Böylece satışları daha rahat olabilecek şekilde mozaiği anlatmaya çalıştık. Buradaki mozaiklere Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden insanlarımız oluyor, tabi ki burası medeniyetler ve mozaik kenti. Turistlerimiz ve gelen herkes buradan mozaik alıp gidiyor. En çok tercih edilenler bayanlar tarafından aksesuarlar oluyor, küpe, yüzük, bileklik ve kolyeler” dedi.

Sultanoğlu, taşın en ince hali ile takı ve aksesuarlar yaptıklarını dile getirerek, “Taşları burada bulunan taş dünyası ve taş marketlerinden temin ediyoruz. Taşlarımızı zaten biz kestiriyoruz, yediye beş ya da bire beş olarak. Ondan sonra kerpetenle, ufacık bir hale sokup, artık toz haline gelecek şekilde, bunları ince bir cımbızla yerleştiriyoruz, kolyenin, takının, broşun içerisine. Yani taşın en ince halini düşünün, o şekilde mikro mozaik yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.