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Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de şehrin gürültüsünden kurtulmak için çiftlik kuran ve 50 tavuk besleyen iş insanı Kadir Toprak (41), zamanla hobisini işe çevirdi. Şu an yaklaşık 4 bin tavuğu olan Toprak, çiftliğinde elde ettiği yumurtaları satıyor.

Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de şehrin gürültüsünden kurtulmak için çiftlik kuran ve 50 tavuk besleyen iş insanı Kadir Toprak (41), zamanla hobisini işe çevirdi. Şu an yaklaşık 4 bin tavuğu olan Toprak, çiftliğinde elde ettiği yumurtaları satıyor.
Gebze'de inşaat, otomotiv ve araç kiralama firmaları bulunan Kadir Toprak, geçen yıl şehrin gürültüsünden kurtulmak için Pelitli Mahallesi'ndeki arazisinde küçük bir ev yaparak, 50 tavuk beslemeye başladı. Bahçesindeki tavukların yumurtalarını yakınlarına veren Toprak, her geçen gün tavuk sayısını arttırdı. Şu anda yaklaşık 4 bin tavuğu bulunan Kadir Toprak, yumurtaları firmalara satıyor.
Hobi olarak başladığı işte tavuk çiftliği sahibi olduğunu belirten Toprak, "Şehrin gürültüsünden, insanlardan, trafikten bunaldım, 'Kafamızı dinleyecek bir yer olsun' dedim. Hobi olarak 50'ye yakın tavukla bu işe başladım. Birkaç koyun, kuzu ve ineğimiz de vardı. Gelen eş, dost ve sanayici arkadaşlarımız bizden yumurta almaya başladı. Biz onlara parasız, gönül rızası ile verdik yumurtaları. 50 tavuk ile başladık 100 oldu, 500 oldu ve şu an ise 4 bine yükseldi. Şehrin gürültüsü, insanların keşmekeşliğinden kaçıp huzur bulalım derken, kendimizi tavuk çiftliğinin içerisinde bulduk" dedi.
Satışların iyi gittiğini ifade eden Toprak, "25-30 yıllık ticaret geçmişinden ve çevremizin vermiş olduğu destekle şu anda gayet güzel bir şekilde yumurta satışlarımız devam ediyor. Tavuk çiftliğimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu kriz sürecini atlatırsak yumurta sektörünün daha da güzel olacağını ve daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra Eylül ayı ortalarında yumurta piyasası daha da güzel olacak" diye konuştu.
İşini severek yaptığını belirten Kadir Toprak, şöyle konuştu:
"Çiftliğimiz 12 bin metrekare üzerine kurulu. Tavuklarımız sıcaklarda gölgelik yerde duruyorlar. Bazen tavukları 12 bin metrekare alanda toplamak zor oluyor. Tavukların yumurtalarını çalı çırpının arasından topladığımız oluyor. Yerimizin, arazimizin güzel oluşu, tavuklarımızın devamlı dışarıda oluşu, organik üretim dediğimiz şey bu işte. Eskiden köylerimizde bu tavukların dışarıda gezmeleri, dolaşmaları ve yumurtalarını dışarıya yumurtlamasını şu an aynısı burada çiftliğimizde oluyor."

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