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Hobi olarak başladığı işte usta oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bursa’da memur olarak çalışırken izinli günlerinde arkadaşları arasında yaptığı cağ döneri çok beğenilen Ahmet Bektaş, şimdi yurdun her yerinde aranan bir usta oldu.Ahmet Bektaş, uzun yıllar memur olarak çalıştı.

Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Bursa’da memur olarak çalışırken izinli günlerinde arkadaşları arasında yaptığı cağ döneri çok beğenilen Ahmet Bektaş, şimdi yurdun her yerinde aranan bir usta oldu.
Ahmet Bektaş, uzun yıllar memur olarak çalıştı. Hafta sonu meraklı olduğu cağ döneri arkadaşları arasında pişirmeye başladı. Bektaş’ın döneri o kadar beğenildi ki, şimdi Türkiye’nin her yerinden özel günlerde cağ döner pişirme teklifi geliyor. Bir gün önceden hazırladığı etleri özel sosuyla karıştıran usta, odun ateşinde ağır ağır pişirdiği cağ döneri müşterilerine ikram ediyor. Yaptığı döner o kadar beğeniliyor ki, bir porsiyon yemek isteyen lezzeti karşısında iki porsiyon yiyor. En son Bursa’da sevgi evlerinde kalan koruma altındaki çocuklar için ücretsiz cağ döner pişiren Ahmet Bektaş’ın etleri kısa süre içinde tükendi. Çocuklar ustanın dönerini çok beğendiklerini söyleyerek teşekkür etti.
Bu işi hobi olarak yapmaya başladığını, ancak gelen teklifler üzerine profesyonel boyuta taşıdığını ifade eden Ahmet Bektaş, "Bu işe ilk başlarda arkadaşlarımla neşeli vakit geçirmek ve cağ kebap yapmak için başladım. Yaptığım cağ kebap arkadaşlarım arasında çok beğenildi. Sonra başka yerlerden de bize pişir denmeye başlandı. Hobi olarak başladığım bu işi profesyonel zemine taşıdım. Şimdi Türkiye’nin her yerinden özel günlerde cağ kebabı pişirme teklifi geliyor. Ben sadece şu an Bursa’daki teklifleri değerlendiriyorum. Bugün de koruma altındaki çocuklarımıza hazırladığımız cağ kebabımızı kestik, çok beğendiler" dedi.

Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Hobi olarak başladığı işte usta oldu

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