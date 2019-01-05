Hobi olarak başladığı keçe ekmek kapısı oldu

AYŞE YILDIZ - Çadırdan, kilime, giysiye varana kadar tarihte Türk toplum hayatının her alanında yer alan keçeyi sanat eserine çeviren iki çocuk annesi 45 yaşındaki Hülya Çabuk, hobi olarak başladığı keçe iğnelemeyi kendisine meslek yaptı.

Ziyaret için gittiği Konya'da bir akrabasının keçeden eşyalar yaptığını gören Hülya Çabuk, Antalya'ya dönünce gerekli malzemeleri satın alarak keçeye şekil vermeye başladı.

Çabuk, yeni teknikler geliştirerek, keçeden insan figürleri, süs ve hediyelik eşyalar yapmaya başladı.

Aynı zamanda özel sektörde işçi olarak çalışan Çabuk, biri üniversitede diğeri lisede iki kızını okutabilmek için öğle yemeği aralarında dahi keçe iğneleyerek, ek gelir sağlıyor.

Hobi olarak başladığı keçe iğneleme sanatında ilerlemek isteyen Çabuk, çok eski çağlardan bu yana özellikle Türk toplum hayatında önemli yere sahip keçeye hayat veriyor.

Soğan kabuğu, ceviz, adaçayı gibi doğal malzemelerle de boyanan keçeyi sanat eserine dönüştüren Çabuk, ilerleyebilirse bir iş yeri açarak hem keçeyi işlemeyi öğretmek hem de ürünlerini sergilemek istiyor.