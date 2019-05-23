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Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir kadın hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel keten dokumayı ticarete dönüştürdü.56 yaşındaki Belgin Köklü, unutulmaya yüz tutmuş keten dokumayı yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü

Sinop’ta bir kadın hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel keten dokumayı ticarete dönüştürdü.
56 yaşındaki Belgin Köklü, unutulmaya yüz tutmuş keten dokumayı yeniden canlandırmaya çalışıyor. 12 senedir keten dokuma işiyle uğraştığını belirten Köklü, “Unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmaya çalışıyoruz. Eski keten dokumayı tekrar gündeme getirdik. Eskiden bizim köylerimizde keten ekilip biçilirmiş ama şu anda keten ekimi yok. Eski ketenleri değerlendiriyoruz. Yeni ketenler alıyoruz, buluyoruz, dışarıdan getiriyoruz. Onlarla, Sinop’un eski desenlerine bağlı kalarak masa örtüleri, sehpalar yapmaya çalışıyoruz tezgahımızda. El dokuma tezgahı bu. El dokuma tezgahında renkleri kendimiz ayarlıyoruz. Ama eskiye bağlı eskiden hangi renklerle çalışılmışsa o renklerle yapmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz" dedi.

Hobiden ticarete
"Bu işe hobi olarak başlamıştım ama şu anda ticarete dönüştürdük" diyen Köklü, şunları söyledi:
"İşimden çok memnunum. El işçiliği çok olan bir meslek. 50-60 TL’den başlayan ürünlerimiz var ama bu 50-60 TL’den başlayan ürünlerimiz en az 4 günde oluşuyor. Parasal yönden bizi çok tatmin etmese de ben yine de çok memnunum. Talep çok ama parasal yönden bizi tatmin etmiyor.”

Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü

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