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Hobi olarak başladığı solucan gübresi üretimi gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:46 | Son Güncelleme

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Mehmet Hakan Kızılkan, hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştirerek gelir kapısı haline getirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te yaşayan Mehmet Hakan Kızılkan, hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştirerek gelir kapısı haline getirdi.

Kurtalan ilçesinde, internetten araştırarak hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştiren 32 yaşındaki Kızılkan, geçimini de bu işten sağlamaya başladı.

Gübre üretimine Yeni Mahalle'de bulunan evinin alt katında 5 bin solucanla başlayan ve işini geliştirdikten sonra bu sayıyı bir milyona çıkaran Kızılkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solucan gübresinin çok faydalı ve organik olduğunu, yaygınlaşmasının insan sağlığı açısından olumlu etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan hastalıkların önlenmesi için solucan gübresi üretiminin Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini kaydeden Kızılkan, şöyle konuştu:

"Kimyasal gübrelerin topraklarımıza verdiği zarara alternatif olarak solucan gübresinin organik bir gübre olduğunu araştırmalarımda öğrenince bu işi yapmaya karar verdim. İlk başta deneme amaçlı 5 bin solucan aldım. 1 ay besledikten sonra bu işe karar verdim. Kendi arazilerimizde fıstık ağaçlarımızda kullanmak niyetiyle 50 bin solucan daha aldım. Şu an 1 milyona yakın solucanımız var. 5 metrekare alanda başladık, şu anda 80 metrekare alanda üretim yapıyoruz. Hobi amaçlı başladığım iş gelir kapısı oldu. Daha önce bizim bahçe için üretim yapıyordum, şimdi satışına başladım."

Solucan gübresi üretiminin bölgede yeni olduğunu, ilçede sadece kendisinin yaptığını kaydeden Kızılkan, yayılarak daha fazla insana istihdam yaratmasını diledi.

Solucan gübresine taleplerin yoğun olduğunu dile getiren Kızılkan, özellikle fıstık yetiştiricilerinin solucan gübresini tercih ettiğine dikkati çekti.

Tarım arazilerinin verimini arttırmak için solucan gübresinin kullanımının yaygınlaşması gerektiğini kaydeden Kızılkan, "Bugün ABD, Hollanda, İsrail gibi tarımda çok gelişmiş ülkelerde solucan gübresi yaygın olarak kullanılıyor. Kimyasal gübreler topraktaki mikroorganizmaları öldürdüğü için zararlı. Bu nedenle organik olan solucan gübresinin üretiminin artırılması lazım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt solucan gübresi

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