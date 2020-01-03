HABER
  4. Hobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyor

Hobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

  Aksaray'da boru imalatı yapan fabrikada asgari ücretle çalışan Murat Yalçın (39), 3 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı süs tavuklarını Azerbaycan, Irak, Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Arap ülkelerine satıyor.

Aksaray'da boru imalatı yapan fabrikada asgari ücretle çalışan Murat Yalçın (39), 3 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı süs tavuklarını Azerbaycan, Irak, Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Arap ülkelerine satıyor. Birer tavuk ve horoz yetiştirerek bu işe başladığını belirten Yalçın, ''Aldığım yumurtaları ve yavruları değerlendirdim. Kuluçka makinesi yaparak civciv çıkarıp sattım. Kazandığım parayla da farklı tarz tavukları getirdim. Şu ana kadar 100 tavuk ihraç ettim'' dedi.
Aksaray'da oturan 2 çocuk babası Murat Yalçın, beslediği güvercinlerin sürekli hırsızlar tarafından çalınması üzerine bu kez de hobi olarak süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Birer tavuk ve horoz besleyen Yalçın, daha sonra yetiştirdiği yeni tavuk ve yumurtalarla, evinin bahçesini çiftliğe dönüştürüp, süs tavuğu üretmeye başladı.
50 TAVUĞU OLDU
Farklı ırk ve türe sahip süs tavuğu yetiştirip sattığını belirten Yalçın, şunları söyledi
''Bu işe ilk olarak bir ırkla başladım. Ondan aldığım yumurtaları ile yavruları değerlendirdim. Kuluçka makinesi yaparak civciv çıkarıp sattım. Kazandım parayla da farklı tarz tavukları getirdim. Bütçelerini de kendileri sağlamış oldu. Maaşımdan bir para ayırmadım. Hep kendi kendilerini amorti ettiler. Fiyatları ise cinsine göre 350 ila 2 bin TL arasıdır. Yumurtalar ise 10 TL ila 25 TL arası değişiyor. Sezonda 4 -5 ay gelir getiriyor. Bir çift tavuktan gelir elde ederek 17 farkı ırktan 50 tane tavuğum oldu.''
Bazı türlerin iriliği ve kilosuyla dikkat çektiğini belirten Yalçın, ''Light brahma türü horoz 14 kiloya, tavuk ise 8 kiloya kadar çıkabiliyor. Normal bir köy tavuğunun 3-4 katı yüksekliğine kadar ulaşabiliyorlar. Bunun yanında Osmanlı saraylarından günümüze kadar gelmiş yerli ve milli ırkımız 'sultan tavuklarımız' var. Bu tavuklarımızın ayakları bilezikli ve tavuk federasyonları tarafından tescilli tavuklar. Cüce koşin, frizzle ve Denizli türü tavuk ve horozlarımız var. Araucana tavuğumuz ise mavi yumurta yapıyor ve ülkemizde yaygınlaştı'' diye konuştu.
TAVUKLARI İHRAÇ EDİYOR
Her tür tavuğu ayrı kümeslerde barındırdığını belirten Yalçın, ''Tavuklara, Azerbaycan, Irak, Rusya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Arap ülkeleri ve yurt genelinden talep var. Şu ana kadar 100 tavuğu ihraç ettim. Özellikle Arap ülkeleri tercih ediyor. Adana ve Hatay'daki arkadaşlarım sayesinde ihracatı gerçekleştiriyoruz.'' dedi.
Yalçın, yetiştirdikleri tavuklar sayesinde de 2 kızının da şimdiden hayvanları sevmeye alıştığını kaydetti. Asgari ücretli bir işte çalıştığı içinde süs tavuk yetiştiriciliğinden ek gelir elde ettiğini ifade eden Yalçın, ''4 kişilik bir aileyiz. Asgari ücretle geçinmek zor. Çünkü çocuklarımın okul ve servis masrafları da var. Ek gelir olarak tavukları yetiştiriyoruz. 'Bal tutan parmağını yalar' atasözümüzde olduğu gibi, biz de ailecek bu tavukları elimizde tuttuğumuz sürece bundan ek gelir elde edeceğiz. Benim gibi birçok kişide tavuk beslemeye başladı. Bu hobi işine girmeleri nedeninin başında ek gelir geliyor diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
Boğaz'daki ışık şovunun maliyeti belli olduBoğaz'daki ışık şovunun maliyeti belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

3 ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor!

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Yer: Pendik! Küçük çocuk saniyelerle ölümden kurtuldu

Büyük şok yaşadılar! Küçük çocuk saniyelerle ölümden kurtuldu

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

İşte Türkiye'nin orman haritası! Başı o il çekti

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giren araçlardan işgaliye parası alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da bulundu! 14. yüzyıla ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.