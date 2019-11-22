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Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu. Bugüne kadar aldıkları toplam 8 bin liralık mikrokrediyle evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla yarışmalara da katıldı. Anğı çifti, 'güzellik yarışmaları'nda derece verilen horozlarını 1000 ile 50 bin arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Kemer Mahallesi'nde yaşayan, 2 çocuk annesi, ev kadını Rabia Anğı ve işçi emeklisi Muzaffer Anğı, çocuk yaşlarda başladıkları cins horoz yetiştirme merakını evlendikten sonra da sürdürdü. Kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesinde cins tavuk ve horoz yetiştiren Anğı çifti, 7 yıl önce Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikrokredi Aydın Şubesi'nden bugüne kadar çektikleri toplam 8 bin lira kredi ile bu işi daha da büyütüp, evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kurarak, yem aldı. Çift, yetiştirdiği 'Brasil', 'Shamo', 'Reza Asil', 'Alman' ve 'Fransız Bankiva' cinsi Hint horozları ile 'güzellik yarışmaları'na katılıp, birçok kupa aldı. Anğı çifti, yavru horozları satarak, aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
MİKROKREDİ CAN SUYU OLDU
Çeşitli türlerde 25 Hint horozlarının bulunduğunu belirten Rabia Anğı, hayvanları 1000 ile 50 bin arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söyledi. Mikrokredi sayesinde çocukluğundan bu yana tutkusu olan cins horoz yetiştirme hobilerini geçim kaynağına dönüştürdüklerini belirten Anğı, "Cins horoz sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Muzaffer Anğı ise "Dışarıdan asla horoz veya tavuk almam. Kedimi bildim bileli tavuk ve horozlarımı damızlık olarak tamamını kendim, yetiştiririm. Ürettiğim cins horozlar 1 yaşına geldiğinde güzellik yarışmasına girerler. Dereceye giren bu horozlarımızı başta İstanbul, Diyarbakır, Adana, Tekirdağ, Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerde eş ve dostlarımıza, bu işe gönül vermiş kişilere satıyoruz. Tavuktan ziyade horoz yetiştirme üzerine yoğunlaşıyoruz" dedi.
Horozlarının hepsinin ismi olduğuna anlatan Muzaffer Anğı, "Mesela melez olan bir horozuma 'Koçare' adını verdik. Horozlarımın çoğu da zaten katıldıkları güzellik yarışmalarında, isimlerini kendileri elde ederler. İlk başladığımızda 2 tavuk, 3 horozumuz vardı. Şu an 25 cins horozum var. Daha çok horozum vardı; ancak yerimiz yetersiz olduğu için bir kısmını dostlarımıza hediye ettik. Sayıları çoğaldığı zaman aralarında kavga ediyorlar. Hepsini bir arada tutmak zorlaşıyor. Horozlarımızın güzellik yarışmalarında elde ettikleri başarıya göre fiyatları değişiyor" diye konuştu.
TİSVA Mikrokredi Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Şimşek Kahraman ise "Rabia Anğı 2012 yılından beri üyemizdir. Kendisi 100 lira ile bu işe başladı. Mevcutta yapmış oldukları bu horoz yetiştirme işine ekstra kümes kurma ve yem alma gibi durumlar için bizden kredi kullandı. Kullandığı krediler sayesinde de işini geliştirdi. Horoz ve tavuk yetiştiren köylerde üyelerimiz var ama cins horoz yetiştiricisi olarak tek üyemiz Rabia- Muzaffer Anğı çifti" dedi.

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