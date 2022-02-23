Hobinizi en iyi ve en kolay şekilde gerçekleştirmeniz için en iyi gravür setleri

Yoğun iş temposunda kendinize vakit ayırmak için hobi edinebilirsiniz. Farklı materyalleri kullanarak ortaya yepyeni ürünler çıkarmak, yaratıcılığı geliştirir ve stres atmayı sağlar. Ahşap oyma, cam ve metal gibi materyaller üzerine işleme yapma ya da yazı yazma gibi hobiler için gravür seti kullanımı oldukça önemli. Siz de hobiniz için kullanacağınız iyi bir gravür seti arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Birbirinden kaliteli ve kullanışlı modelleri sizler için bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Üniversal uç sistemiyle Attlas Att 135 G Gravür Seti

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En iyi gravür seti arsında yer alan Attlas Att 135 G Gravür Seti'nde üniversal uç sistemi olduğu için birçok marka ve model ucu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geniş aksesuar setiyle kesme, zımparalama ve temizleme işlemelerini kolayca yapabilirsiniz. Elektronik devir ayarıyla işinizi kısa sürede bitirmenizi ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Hafif gövdesi sayesinde işlem sırasında sizi yormaz. 135 watt motor gücüyle en zorlu işleri kolayca yapabilirsiniz. 3 mm pens çapına sahip makine, dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılır. Taşıma çantası sayesinde ürünü kullanmadığınızda hem daha rahat saklayabilirsiniz hem toz ve kirden uzak tutabilirsiniz.

2. Esnek spiraliyle Bulldozer Gravür Seti

"Evde hobimi kolayca yapabileceğim en iyi gravür seti hangisi?" diye soracak olursanız Bulldozer Gravür Seti'ni tercih edebilirsiniz. Masa kenarı mengenesi ve askı aparatıyla ürünü istediğiniz yere asabilirsiniz. 450 parça farklı aksesuarı olduğu için oyma, kesme, kumlama ve çapak yapabilirsiniz. 5.000 ile 25.000 RPM arasındaki çalışma devrinden ihtiyacınız olan devri seçebilirsiniz. LED ışık sayesinde karanlık ortamlarda rahatça çalışmaya devam edebilirsiniz. Esnek spiral ise çalışma sırasında işinizi kolaylaştırır ve kullandığınız materyallerin üzerlerine desenler çizmenize de yardımcı olur. Hafif tasarımıyla uzun süreli kullanımda kolunuzun yorulmasını engeller. Tek ürünle birden fazla işlemi yapabilirsiniz.

3. Hafif gövdesiyle Einhell TC-MG 135 E Gravür Seti

En iyi gravür markası arasında gösterilen Einhell'in TC-MG 135 E Gravür Seti, tüm ihtiyacınızı karşılayabilir. 189 parça aksesuardan oluşan set; taşlama, fırçalama, kesme ve delme gibi birçok uygulamayı tek ürünle yapmanıza olanak verir. Mil kilidi sayesinde parçaları kolayca söküp takabilirsiniz. Yumuşak kaplamayla üretilen tutma kısmı, ürünü kullanırken elinizi acıtmaz. Elektronik hız kontrolü, yapacağınız işleme uygun hızı seçmenizi sağlar. Esnek şaft ise işlem sırasında size kolaylık sağlar. Kancası olduğu için cihazı teleskopik standa sabitleyebilirsiniz. Saklama kabı, ürünü ve aksesuarlarını toza, kire, darbelere karşı korur.

4. Yüksek motor gücüyle Max Extra MX2070 Gravür Seti

Kullanışlı bir gravür seti önerisi arayışındaysanız Max Extra MX2070 Gravür Seti'ne mutlaka göz atmalısınız. 211 parçadan oluşan set; kesme, delme, fırçalama ve taşlama gibi işlemeleri yapmanızı sağlar. 160 watt motor gücüyle hızlı ve kolay bir işlem sunan cihaz, 10.000 ile 36.000 arasında devir gücüne sahip. Yumuşak tutma kolu ve hafif tasarımıyla uygulama sırasında minimum eforla maksimum performans elde edebilirsiniz. Mil kilidi, aksesuarları kolayca değiştirmenize yardım eder. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun süre sorunsuz kullanılır. Taşıma çantasıyla birlikte geldiği için dağınıklığa neden olmadan rahatça saklanır.

5. Karanlık ortamlarda bile çalışabileceğiniz Dbk MG135 E Mini Gravür Seti

"Küçük boyutlu ve kaliteli gravür seti hangisi?" diye merak ediyorsanız Dbk MG135 E Mini Gravür Seti'ni tercih edebilirsiniz. Ürün, 135 watt motor gücüyle işleri kısa sürede kolayca yapmanıza yardım eder. Konforlu tutma kolu, kullanım sırasında işinizi kolaylaştırır. 8.000 ile 33.000 devir aralığı olduğu için birçok işi yapabilirsiniz. LED ışığı sayesinde karanlık ya da az ışık alan ortamlarda rahatça çalışabilirsiniz. Asma aparatı olduğu için ürünü kullanmadığınız zamanlarda duvara asabilirsiniz. Mil kilidiyle aksesuarları kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Sağlam saklama çantası ise ürünleri toza ve darbeye karşı koruyarak kullanım ömrünü uzatır.

6. Tek ürünle birden fazla işlem yapabileceğiniz Ingco MG1309 Gravür Seti

Birçok işlemi yapmanızı sağlayacak bir gravür seti tavsiyesi arayışındaysanız 52 parçadan oluşan Ingco MG1309 Gravür Seti'ni tercih edebilirsiniz. Ürün, 130 watt motor gücüyle delme, kesme, fırçalama ve taşlama işlemlerini kısa sürede gerçekleştirerek zamandan tasarruf ettirir. Esnek spirali sayesinde metal, çelik ve ahşap yüzeylere desenler çizebilir, yazılar yazabilirsiniz. 10000 ile 32000 RPM devir aralığından ihtiyaç duyduğunuz ayarı seçebilirsiniz. Mil pili, aksesuarları kolayca söküp takmanıza yardım eder. Sert plastik saklama çantası ise hem ürünü toza ve darbelere karşı korur hem parçaların kolay saklanarak kaybolmasını engeller.

7. Hobi amaçlı kullanabileceğiniz Dremel 7760 Gravür Seti

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Hobi gravür seti arayanların bakması gereken ürünler arasında yer alan Dremel 7760 Gravür Seti'ni küçük çaplı ev içi onarımı ve yaratıcı projelerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 15 adet aksesuarı olduğu için zımparalama, bileme, taşlama ve parlatma gibi birçok uygulamayı tek bir ürünle yapabilirsiniz. Manevra kabiliyetiyle ince işçilik gereken işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 8.000 ile 25.000 RPM hız ayarından yaptığınız işleme uygun hızı seçebilirsiniz. Şarjlı gravür makinesinin şarj durumunu pil göstergesi sayesinde kolayca takip edebilirsiniz. USB kablosuyla ürünü istediğiniz yerde rahatça şarj edebilirsiniz.

8. 6 kademeli hız ayarıyla Anadolu Strong Gravür Seti

Tam profesyonel Anadolu Strong Gravür Seti, 130 watt motor gücüyle en zorlu işleri bile kolayca yapmanıza yardım eder. 6 kademeli hız ayarı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz ayarı kolayca seçebilirsiniz. 211 parçadan oluşan setle parlatma, cilalama, zımparalama ve taşlama gibi birçok uygulamayı yapabilirsiniz. Metal parçalar korozyona karşı direnç gösterir. Yumuşak tutma kısmı, işlem sırasında sizi yormaz. Asma aparatı olduğu için ürünü kullanmadığınız zamanlarda duvara asarak yerden tasarruf edebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden üretilen gravür seti, uzun süre sorunsuz kullanılır. Saklama kabı sayesinde ürünü istediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz.

9. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılan Stilmax Gravür Seti

450 watt motor gücüyle yüksek performans sergileyen Stilmax Gravür Seti'nin 6 kademeli hız ayarından uygulanacak işleme uygun hızı seçebilirsiniz. "Gravür seti ile neler yapılabilir?" diye soracak olursanız taşlama, zımpara, kesme ve oyma gibi birçok işlemi yapabilirsiniz. Stant kelepçesi ve askı aparatı sayesinde ürünü kullanmadığınız zamanlarda asabilirsiniz. Mil piliyle aksesuarları kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Hafif yapısı ve rahat tutma yeri, işlem sırasında daha az eforla maksimum verim almanızı sağlar. LED ışığı olduğu için karanlık ve ışığın yetersiz olduğu yerlerde kolayca çalışabilirsiniz. Saklama çantası gravür setini darbelere karşı korur. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

10. Kompakt tasarımıyla yer kaplamayan Rolwal Gravür Seti

Kullanımı kolay ve kaliteli en iyi gravür seti arayışındaysanız 300 parçadan oluşan Rolwal Gravür Seti'ne bakmadan geçmeyin deriz. Güçlü fan tasarımı ve yan hava kanalları, yüksek güçle çalışırken bile makineyi düzgün şekilde soğutur. Böylece ürünü uzun saatler sorunsuz kullanabilirsiniz. Hafif gövdesi sayesinde daha az eforla maksimum performans elde edebilirsiniz. Yüksek manevra kabiliyeti olduğu için kusursuz bir işlem yapabilirsiniz. "Gravür seti ne işe yarar?" diye soracak olursanız oyma, zımparalama, taşlama ve parlatma gibi birçok işlemi kolayca yapmanızı sağlar. 8000 ile 32000 devir ayarından ihtiyacınıza uygun seviyeyi seçebilirsiniz. Esnek mille aksesuarları kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun süresize eşlik eder. Plastik çantası hem gravür setini toza ve darbeye karşı korur hem istediğiniz yere rahatça taşımanızı sağlar.