Hobisini işe dönüştürdü! Yurt dışından bile sipariş alıyor

Mersin’de yaşayan 2 çocuk annesi İrem Yiğit, yurt dışında trend olan ve Türkiye’de de insanların hobileri arasında girmeye başlayan punch nakışı yaparak, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de geçimini sağlıyor. Kendisinin de hobi olarak başladığı, hiçbir eğitim almadan videolar izleyerek, deneme yoluyla eserler ortaya çıkaran Yiğit, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor. Punch nakışı için kasnak ve punch (panç) iğnesi kullanılıyor. Kumaşların üzerinde oluşan kabartmalı doku sayesinde derinlikli bir görünüm elde ediliyor. Kumaşın ters yüzüne punch iğnesiyle desenin işlenmesinin ardından, kumaşın düz yüzünde ortaya bu kabartmalı görünüm çıkıyor. Aslında isteğe göre her iki taraf da kullanılabiliyor, hatta aynı çalışmada kullanım da 3 boyutlu görüntü katarak çalışmayı daha da farklılaştırıyor. Özellikle yurt dışında trend hobiler arasında yer alan punch nakışı Türkiye’de de sevilen hobiler arasına girmeye başladı. Mersin’de de önce hobi olarak başlayan ardından işi olan İrem Yiğit’in yaptığı eserler, görenlerin büyük beğenisini topluyor.

'ÇOK SAYIDA VİDEO İZLEYEREK BUNU YAPMAYA BAŞLADIM' Yaptığı işle ilgili konuşan İrem Yiğit, üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsal bir markette yöneticilik yaptığını söyledi. Daha sonra halkla ilişkiler ve reklam üzerine çalışmalar yaptığını belirten Yiğit, “En son eğitmenlik yaptım. Bu sırada ikinci kızıma hamile olduğunu öğrendim. İlk kızımda çok yoğun çalıştığım için çok göremiyordum ama bu sefer evde kalmayı ve eşime öyle destek olmayı düşündüm. Hamileliğim esnasında da sürekli araştırmalar yaptım. Evde neler yapabilirim diye araştırırken punch nakışıyla karşılaştım. Punch nakışı o sırada Türkiye’de çok yaygın değildi. Bende yabancıların attığı vidoları izleyerek, kendimce birşeyler yapmaya başladım. 2 yıldır da yapmayı sürdürüyor. Çok sayıda video izleyerek bunu yapmaya başladım. Yani hiçbir şekilde eğitim almadı. Kendim evdeki kumaşları, ipleri kullanarak, deneye deneye bu günlere geldim” dedi. 'KENDİM TASARLAYARAK BİR ŞEYLER YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM' Punch nakışının ilk başta yaygın olmamasından dolayı her şeye işlenemediğini vurgulayan Yiğit, “Ancak şu an yaptığınız bir çalışmayı her yere işleyebilirsiniz. Özellikle panolar çok yaygın. Onun haricinde çantalar, çeşitli görsel temalı tablolar yaygın. Yani şu anda punch nakışının bir sınırı yok. Paspas bile yapabiliyorsunuz. Bu sanatla ilgili hemen hemen her işlemeyi denetim. Ancak ağırlıklı olarak kendim çizerek, kendim tasarlayarak birşeyler yapmayı çok seviyorum. Çünkü o zaman daha özgün çalışmalar ortaya çıkıyor. En çok da tablolar üzerinde çalışıyorum. Onlar üzerinde ince işler yapmayı çok seviyorum. Bugüne kadar 100’ün üzerinde eser ortaya çıkardım” diye konuştu.