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Hobisiydi, gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde yaşayan Mehmet Sınav (68), hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde yaşayan Mehmet Sınav (68), hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü. Evinde 44 yıldır kaz beslediğini, 2016'dan beri de yetiştiriciliğini yapıp, sattığını belirten Sınav, ''Daha önce yemek için 40- 50 kaz besliyordum. Şimdi 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. 3 kuluçka makinemle ürettiğim kazları yetiştirip, satıyorum'' dedi.

Bakkal işletirken, emekli olan Mehmet Sınav, 44 yıldır evinde hobi olarak beslediği kazların yetiştiriciliğine başladı. 3 senedir kaz yetiştirip, satan Sınav, ''Kaz yetiştirmeye hobi olarak başladım. Emekli olduktan sonra da yetiştirip, satıyorum. Şu an 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. Evim Melendiz Çayı'nın kenarında. Kazlar ise çayın karşısında meralarda otlanıyor. Ayrıca onlara süt yemiyle takviye beslenme yapıyoruz'' diye konuştu.

Kaz üretmek için 3 kuluçka makinesinin bulunduğunu dile getiren Sınav, ''Her biri bin 50 yumurta alabiliyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin adet kaz üretip, sattım. Et verimi bakımından yüksek olan Almanya menşeli Emden kazı ile Toros kazlarını üretiyorum'' dedi.

Kaz eti tüketiminin kış aylarında daha fazla olduğunu kaydeden Mehmet Sınav, ''Yaklaşık 1 aylık kaz yavrusunu 30 liraya, diğer besleyip, büyüttüklerimi de 100- 130 liraya satıyorum. Kış mevsiminde bol kar ve buz olduğunda kaz yağlanır ve etlenir. Bu yıl da kar iyi oldu. Geçen yıl ağırlıklı olarak Bursa'ya gönderdim, oradan da Kars'a gitti'' diye konuştu.

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