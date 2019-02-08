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Hobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan emekli milli eğitim müdürü Mehmet Emin İncekulak (60), hobi olarak merak saldığı unutulmaya yüz tutmuş naht sanatının son temsilcilerinden biri oldu.

Hobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden oldu

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan emekli milli eğitim müdürü Mehmet Emin İncekulak (60), hobi olarak merak saldığı unutulmaya yüz tutmuş naht sanatının son temsilcilerinden biri oldu. El emeği 100'ü aşkın çeşitli eserler ortaya koyan İncekulak, bu işi para kazanmak için değil, unutulmaması amacıyla yaptığını söyledi.
Adana'nın Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 8 yıl önce emekli olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Emin İncekulak, gençlik yıllarında naht sanatına merak saldı. Emekli olduktan sonra tüm ilgisini naht sanatına veren İncekulak, işin ustalarından teorik olarak naht hakkında bilgi aldı. Ardından yaptığı denemelerle kendini geliştiren İncekulak, 12 metrekarelik atölyesinde bugüne kadar 100'ü aşkın eser ortaya koydu. Yaptığı eserleri satmayan İncekulak, 'İhlas süresi' ve 'Vav Harfi' yazılı 2 eserini, Cumhurbaşkanlığı'na hediye olarak gönderdi. İncekulak, yaptığı eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sergilenmesini istediğini belirtti.
İnsanların naht sanatıyla ilgili yetersiz bilgiye sahip olmalarının kendisini üzdüğünü, bu işi para kazanmak ve menfaat karşılığı yapmadığını belirten İncekulak, şunları söyledi:
"Atölyeme gelen insanlar, benim ne yaptığımı soruyorlar. Ben de naht sanatıyla uğraşıyorum dediğim zaman, bana 'Öyle bir sanat mı var' diye sorduklarında çok üzülüyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden kalan, ecdat yadigarı bir sanat. İnsanlar 'hat sanatını duyduk ama naht sanatı nedir' diye soruyor. Naht sanatı Allah'ın kelamının ağaç ile buluşmasıdır. Kıl testere ile yapılıyor. Ortaya çıkarmayı planladığım Allah kelamı veya ayeti önce bir kağıda döküyorum. Bu kağıdı daha sonra özel bir ağaç üzerine yerleştirip, kıl testereyle özenle kesip harfleri tek tek çıkarıyorum. Harflerin çıkarılmasından sonra, onları yine tek tek zımpara yapıyor ve yerine yerleştirdikten sonra bir süre bekliyorum. Daha sonra yapıştırıcılar kullanarak, eserimi bir tuval üzerine monte ediyorum. Bir eserin ortaya çıkması yaklaşık 30 günümü alıyor. Şu anda elimde 100'ün üzerinde eserim bulunuyor. Her biri el emeği göz nuru dökülerek elde edilen bu eserlerimi, izin verildiği takdirde sergileyip sanatseverler ve vatandaşların beğenisine sunmak istiyorum."
NAHT SANATI NEDİR?
Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

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Hobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden olduHobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden oldu

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