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Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyü yaylalarındaki koyun kırkımları şölen havasında başladı.Tuğulu yaylasında her yıl Haziran ayı başında başlayan koyun kırkımları şölen havasında neşe içinde yapılıyor.

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyü yaylalarındaki koyun kırkımları şölen havasında başladı.
Tuğulu yaylasında her yıl Haziran ayı başında başlayan koyun kırkımları şölen havasında neşe içinde yapılıyor. İmece usulü ile yapılan koyun kırkımları için komşu yaylalardan sabah erken saatlerde yola çıkan komşu yaylacılar, kırkım yapılacak yaylaya geliyorlar. Önce hazırlanan sofralarda yufka, katmer, bükmeler pişirilip kahvaltı yapılıyor, daha sonra koyunları kırkılacak kırkım ağası kırkım sonu yapacağı ziyafet için kuzu seçip keserek hazırlıklara başlıyor. Kırkımı yapılacak 120 koyunun bulunduğu ağıla gelen kırkımcılar görev bölümü yapıyorlar koyun yatırıcılar, kırkımcılar, yapağı toplayıcılar olarak gençler koyunları yatırıp bağlarken, orta yaşlılar koyunları kırkıyor çocuklar işe kırkılan yapağıları çuvallara dolduruyorlar. Şarkılar türküler eşliğinde neşe içinde yapılan kırkım yaklaşık üç saatte tamamlanıyor.
Kocagöl köyünden çoban Hasan Yaşar ‘’Bugün burada Bayram Esenlipınar’ın koyunlarını kırkacağız. Her yıl köyümüzde imece usulü ile koyun kırkılır. Önce koyun ağası bir tane kuzu keser ya da kısır koyun keser, bükmeler yapılır, katremler yapılır ve bir şölen havasında koyunlar kırkılır. Sıra ile sürü sahiplerinin koyun sahiplerinin koyunlarını kırkarız’’ dedi
Kocagöl Köyü Muhtarı Ali Osman Yaşar da, ’’Bayram Esenlipınar’ın daveti üzerine koyunlarının kırkımını yapmak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Biraz sonra el birliği ile kırkıma başlayacağız. Köyümüzde toplam 35 sürü küçükbaş hayvan vardır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktılar. Genelde küçükbaş üzerine yaylara çıkar koyun ve keçi yetiştiriciliği yaparız. Otlaklarımız dar ve sınırlıdır" dedi.
Yaylacı çobanlar, yollarının bakımsız oluşunu ve kışın yem fiyatlarının yüksek oluşundan sıkıntı çektiklerini, fakat genel olarak yaşam şekillerinden memnun olduklarını belirttiler.

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı

Hocalar’da koyun kırkımı şölen havasında başladı
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