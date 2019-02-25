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Hocalı katliamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni askerlerin gerçekleştirdiği Hocalı katliamında hayatını kaybedenler, Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinde düzenlenen etkinlikte anıldı - Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı Nail Çelebi: - "Suçluların, katillerin ve bu katliama göz yumanların tıpkı Srebrenitsa'da olduğu gibi bir an önce yargılanmalarını istiyoruz"

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği tarafından, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı Hocalı katliamında hayatını kaybeden 613 kişi için anma etkinliği düzenlendi.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinde düzenlenen program, katliamla ilgili belgesel ve şiirlerin okunmasıyla başladı.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı Nail Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Hocalı'da 27 yıl önce yaşanan vahşetin tam bir soykırım olduğunu söyledi.

Katliamda öldürülen 613 kişiden 63'ünün çocuk, 106'sının kadın, 70'inin yaşlı, kadın ve erkek olduğunu hatırlatan Çelebi, Hocalılara yapılan katliamı kınadı.

Çelebi, "Kardeş Azerbaycan'ın büyük acısını paylaşıyor ve bu acıyı tüm tazeliğiyle yüreğimizde hissediyoruz. Suçluların, katillerin ve bu katliama göz yumanların tıpkı Srebrenitsa'da olduğu gibi bir an önce yargılanmalarını istiyoruz. Uluslararası toplumu da Hocalı katliamını lanetlemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin hala Ermenistan işgali altında olduğunu kaydeden Çelebi, 1 milyon Azerbaycan Türkü'nün topraklarından uzakta olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin 4 kararına rağmen Ermeni işgalinin devam ettiğini aktaran Çelebi, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarından bir an önce çıkmalıdır. Haklı davasında can Azerbaycan'ı asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

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