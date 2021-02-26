Hocalı Katliamı 29. yılında: Hocalı Katliamı nedir, nerede ve nasıl oldu? Hocalı Katliamı anma mesajları ve fotoğrafları

Azerbaycan Başsavcılığın'ın açıkladığı verilere göre 29 yıl önce bugün yaşanan soykırımda; 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Peki Hocalı Katliam'ı neden oldu, kimler saldırdı? İşte Hocalı Katliamı'nın nedenleri ve detayları...
Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayına Hocalı Katliamı denir.
Hocalı Katliamı (Azerice: Xocalı soyqırımı), Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır. Azerbaycan'ın resmî açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir.İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı'nı Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için hareket geçti.
Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı. Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Azerbaycan Başsavcılığın verilerine göre, daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Hocalı'nın işgali yüzünden Azerbaycan devletinin maddi zararıysa 170 milyon dolar oldu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü olayı Dağlık Karabağ Savaşı içerisinde yapılan en büyük katliam olarak nitelemiştir. Azerbaycan Parlamentosu 1994'te Hocalı'da yaşanan katliamı "soykırım" olduğunu ilan etti.
”Hocalı’da akan kandı, sustunuz! Zaten ya Fransız, ya ermeni ya da Rus’tunuz!”
”Basta Hocalı katliamı ve ülkesi uğruna canlarını veren değerli şehit kardeşlerimizi unutmadık.”
”Hocalı katliamı bir insanlık suçudur. Katliamın 26. yılında Azerbaycan’ın yanındayız.”
”Hocalı katliamı ”Yaranın üstü kabuk bağlar, kan durur ya, benim yaram 26 yıldır hâlâ kanıyor.”
”9 yaşındaki kız çocuğunun nefes aldığını fark edilince yanan ocağa diri diri atıldığı yerdi Hocalı! Unutma!”
”Analar oğulsuz kalamadı, kadınlar dul kalamadı, çocuklar yetim kalamadı, Hepsi öldürüldüler… Bu zulme sessiz kalma.”
”Azeri kardeşlerimin acısının bizim acımız olduğunu hatırlatıyor, Hocalı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.”
”Hocalı soykırımında 106‘sı kadın, 63’ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz şehit edildi. 487 soydaşımız ağır yaralandı,bin 275’i de rehin alındı. Hepimiz Hocalı’nın yasını tutuyoruz.”
”Uluslararası toplumdan 26 Şubat 1992’de Hocalı’da yaşanan bu insanlık dışı hukuksuzluk karşısında yaşanan olayları kınar şehitlerimizi anarım.”
”Açın tarihe bakın.Dünyaya medeniyet öğretmiş Türklerin katliamı mı olmuş?Katliam görmek isteyen dönsün Hocalı’ya baksın.”
”Türkiye olarak, Hocalı’daki bu insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğimizde hissediyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz.”
”Sözde ermeni soykırımı diye ağlayan zırlayan şerefsizlerin yaptıkları unutulmaz. Hocalı Katliamı Mekanları Cennet Olsun..”
”Her fırsatta Ermeni iddialarının propagandasını yapmayı sürdüren Batı dünyasının, 20. yüzyılın en vahşi katliamlarından biri olan Hocalı soykırımını kınıyorum.”
”Unutmadık, unutturmayacağız! Çeyrek asır önce Ermeni çetelerce gerçekleştirilen Hocalı Katliamı’nı nefretle kınıyoruz.”
”Hocalı kuşatmasından kaçamayan Azeriler, belki de yakın tarihin gördüğü en acımasız, en vahşi katliamlardan birine maruz kaldılar… Hocalı soykırımını kınıyoruz.”
”Azeri yurdu Hocalı’da, 26 yıl önce Ermeni çeteler tarafından gerçekleştirilen katliamı bir kez daha nefretle kınıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!”
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