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Hocalı katliamı şehitleri Denizli’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğiyle "Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri" konulu uluslararası bir panel düzenledi.PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Değirmenci, TSK’nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na vurgu yaparak, "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğiyle "Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri" konulu uluslararası bir panel düzenledi.
PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Değirmenci, TSK’nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na vurgu yaparak, "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Şanlı ordumuz ve Türk Devleti daim muzaffer olsun" temennisinde bulundu. Azerbaycan ile Türkiye’nin tarihi, köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Değirmenci, “Azerbaycan, iki devlet tek millet anlayışı ile iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz kardeş ülkelerimizden biri. Denizlimizde 130 dönümlük bir alanda Azerbaycan-Karabağ Parkı’nı açtık. 26 Şubat 1992’de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım işlendi. Kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarlarıyla 613 kardeşimiz şehit oldu. Bu katliam unutulmasın, gençlerimiz ziyaret etsinler diye de Hocalı Soykırımı Anıtı yaptık.” Program için emek veren herkese teşekkür eden Değirmenci, “Tarih bilincini geliştirebilmemiz, yaşatabilmemiz daha da önemlisi gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu tür etkinliklerin yapılması çok önemli. Bu vesileyle PAÜ’ye, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hocalı şehitleri unutulmadı
Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise konuşmasında, böylesine önemli bir organizasyonun içerisinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, Azerbaycan’dan ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Turgut Tok’un yaptığı panelde 26 Şubat 1992’de tüm dünyanın gözü önünde işlenen Hocalı Soykırımı konuşuldu. Panelin ilk oturumunda ayrıca Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Okan Yeşilot, PAÜ’den Prof. Dr. Mithat Aydın, Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Timuçin Kodaman, Giresun Üniversitesinden Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Dr. Esme Özdaşlı sunumlarıyla yer aldı.
Panelin ilk oturumunun ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Hocalı şehitler anısına yaptırdığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı ziyaret edildi. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nı okudu. Ermeniler tarafından Hocalı’da katledilen 613 şehit anısına anıta karanfil bırakıldı. Buradaki programının ardından panel ikinci oturum ile PAÜ’de devam etti.

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