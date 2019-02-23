Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

27 yıl evvel mezarı bilinen 613 insanın hayatını kaybettiğini, 150 kişinin kayıp olduğunu, binden fazla kişinin de esir alındığını kaydeden Akşener, "Ama dünyada kimse ayağa kalkmadı. Maalesef bugün Hocalı'yı hatırlamaya çalışıyoruz ama Myanmar kadar, Çin'e bağlı Türkistan'da Uygur bölgesinde yapılan zulmü anlatabiliyor muyuz?" diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı dolayısıyla Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Akşener, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar, Asya Türklüğü, Azerbaycan, Türkistan, Türkmenistan gibi batıdan doğuya coğrafyanın her alanında kırımlar ve katliamların yaşandığını anlattı.

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Bunların yaşanmaması için bu tür zulümlerin, kıyımların, soykırımların unutturulmaması bir görevdir." dedi.

Meral Akşener, bu ve benzeri hadiselerin dünyadaki hiçbir insanın başına gelmemesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bunların yaşanmaması için bu tür zulümlerin, kıyımların, soykırımların unutturulmaması bir görevdir. Yani siz bunu unutturmadığınız zaman bir başka coğrafyada bir başka zayıf, güçlünün bu zulmüyle karşı karşıya gelmeyebilir. Bize düşen görev budur. Dolayısıyla hatırlamak, unutmamak önemli ama o hatırlamayı düşmanlığa çevirmeden, başka insanların zulüm, kıyım ve katliama uğramasını engelleyecek bir tavır olarak geliştirmek boynumuzun borcudur."

Katliamda şehit olanları rahmetle andığını ve yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade eden Akşener, her platformda bu türden yapılmış katliamları hatırlatmakta, çözüm önerileri sunmakta ve dünyayı bu konuya dikkat çektirmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'nı insanlığa anlatmayı sorumluk olarak gördüklerini dile getirerek, yitirilen canları ve şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, "20. Asrın En Uzun Gecesi: Hocalı Kırgını" konulu söyleşi gerçekleştirildi ve İstanbul Azerbaycan Teletiyatrosu'nun "Adsız Kadın" tiyatro oyunu gösterildi.

Programa, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Berna Sukas ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, milletvekilleri, belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

