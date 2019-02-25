HABER

Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma etkinliği düzenlendi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılar, başkentte vatandaşlar ve turistlere katliamla ilgili bilgi verdi.

Gürcistan ile Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Hocalı için adalet" yazılı yelekler giyen Azerbaycanlılar, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eski Tiflis semtinde katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Tiflis'teki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde de katliamda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, Gürcü akademisyen ve uzmanlar, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı.

Programda Azerbaycan ve Gürcistan'ın 1990'lı yıllardan beri toprak bütünlüğü sorununa karşı mücadele ettiği vurgulandı, "Hocalı Katliamı" konulu sergi açıldı ve kısa film gösterimi yapıldı.

Ermeni güçlerin, Hocalı'da 25-26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda 106 kadın, 63 çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 sivil hayatını kaybetti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
Esenyurt'ta evinde ölü bulunan kadın; cinayeti itiraf eden eşi tutuklandıEsenyurt'ta evinde ölü bulunan kadın; cinayeti itiraf eden eşi tutuklandı
Bozbey: “Kol kola girerek sorunların üstesinden geleceğiz”Bozbey: “Kol kola girerek sorunların üstesinden geleceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hocalı Katliamı 27. Yılında Tiflis'te anıldı Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak

Lise öğrencisine korkunç dayak! Dehşet anları kamerada

İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Çanakkale'nin Gökçeada ve Yenice ilçelerinde okullara kar tatili

Kar durmadı! Bir tatil haberi daha

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.