Hocalı Katliamı'nın Ermeni failinin heykeline protesto

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Javakheti bölgesinde, Hocalı Katliamı'nın faillerinden Ermeni Mihail Avakyan'ın heykelinin dikilmesine tepki gösteren Azerbaycan asıllı Gürcüler, Tiflis'te proresto düzenlendi. Başkent Tiflis'teki Parlemento binası karşısındaki protestoda, çoğu Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşı olan katılımcılar, Karabağ Savaşı'nda kadın ve çocukların katili olduğu bilinen Avakyan'ın heykelinin, Javakheti bölgesinin Bugaşeni köyünden kaldırılmasını istedi. Burada konuşan Azerbaycan asıllı Gürcü Milletvekili Azer Süleymanov, Avakyan'ın heykelinin derhal kaldırılmasını talep ederek, "Gürcistan benim vatanımdır ve bu topraklarda bir teröristin heykeline yer yok. Bugün Gürcistan topraklarının yüzde 20'si işgal altında. Bu heykelin dikilmesi Gürcistan'a yönelik bir provokasyondur." dedi. Protestoya katılan Gürcü akademisyenler ise Avakyan'ın heykelinin dikilmesinin, dışardan yönetilen bir provokasyon olduğunu ifade ederek, birilerinin, Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilere zarar vermek peşinde olduğunu kaydetti.

Protestonun organizatörlerinden Sevinç Humbatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avakyan'ın Karabağ'da Azerbaycan halkına karşı, Abhazya savaşında ise Gürcülere karşı savaş suçu işlediğini belirterek, "Onun heykelin kaldırılması için burada toplandık." diye konuştu. Gürcistan'da doğumlu Ermeni asıllı Avakyan, Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri olarak biliyor. - Hocalı Katliamı Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu. Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin, Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.