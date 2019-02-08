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Hocalı Katliamı'nın Ermeni failinin heykeline protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

Gürcistan'da, Hocalı Katliamı'nın faillerinden Ermeni Mihail Avakyan'ın heykelinin dikilmesi Azerbaycan asıllı Gürcüler tarafından protesto edildi - Gürcistan Parlamentosunun Azerbaycan asıllı milletvekili Azer Süleymanov: - "Gürcistan benim vatanımdır ve bu topraklarda bir teröristin heykeline yer yok. Bugün Gürcistan topraklarının yüzde 20'si işgal altında. Bu heykelin dikilmesi Gürcistan'a yönelik bir provokasyondur"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Javakheti bölgesinde, Hocalı Katliamı'nın faillerinden Ermeni Mihail Avakyan'ın heykelinin dikilmesine tepki gösteren Azerbaycan asıllı Gürcüler, Tiflis'te proresto düzenlendi.

Başkent Tiflis'teki Parlemento binası karşısındaki protestoda, çoğu Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşı olan katılımcılar, Karabağ Savaşı'nda kadın ve çocukların katili olduğu bilinen Avakyan'ın heykelinin, Javakheti bölgesinin Bugaşeni köyünden kaldırılmasını istedi.

Burada konuşan Azerbaycan asıllı Gürcü Milletvekili Azer Süleymanov, Avakyan'ın heykelinin derhal kaldırılmasını talep ederek, "Gürcistan benim vatanımdır ve bu topraklarda bir teröristin heykeline yer yok. Bugün Gürcistan topraklarının yüzde 20'si işgal altında. Bu heykelin dikilmesi Gürcistan'a yönelik bir provokasyondur." dedi.

Protestoya katılan Gürcü akademisyenler ise Avakyan'ın heykelinin dikilmesinin, dışardan yönetilen bir provokasyon olduğunu ifade ederek, birilerinin, Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilere zarar vermek peşinde olduğunu kaydetti.

Protestonun organizatörlerinden Sevinç Humbatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avakyan'ın Karabağ'da Azerbaycan halkına karşı, Abhazya savaşında ise Gürcülere karşı savaş suçu işlediğini belirterek, "Onun heykelin kaldırılması için burada toplandık." diye konuştu.

Gürcistan'da doğumlu Ermeni asıllı Avakyan, Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri olarak biliyor.

- Hocalı Katliamı

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin, Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.

1992 yılının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması, sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya üç koldan saldıran Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere toplamda 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri, 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

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Gürcistan'da Ermeni ayrılıkçıya karşı protesto

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