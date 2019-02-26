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Hocalı kurbanları Kazakistan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Hocalı kurbanları Kazakistan'da anıldı

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları Kazakistan'da anıldı.

Başkent Astana'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinde düzenlenen anma etkinliğine katılan öğrencilere Hocalı olaylarıyla ilgili filmler izletildi, olaylar hakkında bilgiler içeren kitaplar ve broşürler dağıtıldı.

Üniversite Rektör Danışmanı Seyit Ali Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen filmler ve broşürlerle Hocalı Katliamı hakkında bilgilendirdiklerini belirterek "Azerbaycan'ın haklılığı konusunda öğrencilerin bilgi almalarını sağladık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hocalı Katliamı

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