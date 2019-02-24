"Hocalı'daki vahşet, direnişi kırma operasyonuydu"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Telman Nusretoğlu, ''İnsanlık aleyhinde işlenen en büyük suçlardan biri Hocalı soykırımıdır." dedi.

Nusretoğlu, Hocalı katliamının 27. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın en hüzünlü tarihlerinden birinin 26 Şubat 1992 olduğunu söyledi.

Hocalı'da yaşanan olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen acıların halen tazeliğini koruduğunu belirten Nusretoğlu, ''İnsanlık aleyhinde işlenen en büyük suçlardan biri Hocalı soykırımıdır. Hocalı'da yapılan katliamda 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiştir. O zaman Azerbaycan Devleti'ne dayatılmak istenen Karabağ meselesinin arkasında Rus Devlet aklı vardı.'' diye konuştu.

Nusretoğlu, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kabasının önemli bir bölge olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Hocalı'da Müslüman Türklere karşı büyük bir katliam yapılmıştır. Sovyetlerin bölgede yerleşen 366. Motorize Alayı bu soykırımın gerçekleşmesinde aktif rol üstlenmiştir. Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan gibi Hocalı'da yaşayan günahsız halkın kanına eli bulaşmış Ermeni siyasetçilerin bugün de bağlı olduğu merkezler her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Hocalı'da sergilenen vahşet operasyonu Karabağ'ın tamamını ele geçirmek için bir korkutma, direnişi kırma operasyonuydu. Ağır askeri araç ve gereçlerin kullanılmasıyla savunmasız kent büsbütün yakılıp yıkılmış, nüfus olağanüstü bir acımasızlık ve vahşetle soykırıma maruz bırakılmıştır. Yaşlıların, çocukların gözleri oyulmuş, derisi soyulmuştur. Orada büyük vahşet yaşandı.''