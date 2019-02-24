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"Hocalı'daki vahşet, direnişi kırma operasyonuydu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Telman Nusretoğlu: - ''İnsanlık aleyhinde işlenen en büyük suçlardan biri Hocalı soykırımıdır" - ''Hocalı'da sergilenen vahşet operasyonu Karabağ'ın tamamını ele geçirmek için bir korkutma, direnişi kırma operasyonuydu. Ağır askeri araç ve gereçlerin kullanılmasıyla savunmasız kent büsbütün yakılıp yıkılmış, nüfus olağanüstü bir acımasızlık ve vahşetle soykırıma maruz bırakılmıştır''

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Telman Nusretoğlu, ''İnsanlık aleyhinde işlenen en büyük suçlardan biri Hocalı soykırımıdır." dedi.

Nusretoğlu, Hocalı katliamının 27. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın en hüzünlü tarihlerinden birinin 26 Şubat 1992 olduğunu söyledi.

Hocalı'da yaşanan olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen acıların halen tazeliğini koruduğunu belirten Nusretoğlu, ''İnsanlık aleyhinde işlenen en büyük suçlardan biri Hocalı soykırımıdır. Hocalı'da yapılan katliamda 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiştir. O zaman Azerbaycan Devleti'ne dayatılmak istenen Karabağ meselesinin arkasında Rus Devlet aklı vardı.'' diye konuştu.

Nusretoğlu, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kabasının önemli bir bölge olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Hocalı'da Müslüman Türklere karşı büyük bir katliam yapılmıştır. Sovyetlerin bölgede yerleşen 366. Motorize Alayı bu soykırımın gerçekleşmesinde aktif rol üstlenmiştir. Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan gibi Hocalı'da yaşayan günahsız halkın kanına eli bulaşmış Ermeni siyasetçilerin bugün de bağlı olduğu merkezler her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Hocalı'da sergilenen vahşet operasyonu Karabağ'ın tamamını ele geçirmek için bir korkutma, direnişi kırma operasyonuydu. Ağır askeri araç ve gereçlerin kullanılmasıyla savunmasız kent büsbütün yakılıp yıkılmış, nüfus olağanüstü bir acımasızlık ve vahşetle soykırıma maruz bırakılmıştır. Yaşlıların, çocukların gözleri oyulmuş, derisi soyulmuştur. Orada büyük vahşet yaşandı.''

Ermeni yanlısı bazı Rus ve Batı basınının bile yaşanan vahşete sessiz kalmadığını vurgulayan Nusretoğlu, ''Le Monde, İzvestiya, The Sunday Times gibi basın kuruluşları yayınladıkları makalelerle olayı kınamıştır.'' dedi.

- ''Türkiye güçlendikçe Azerbaycan da Türk dünyası da güçleniyor''

Nusretoğlu, yaşanan olayın asla unutulamayacağını ifade ederek, ''Bu katliam kuşkusuz uluslararası hukukun bütünüyle ihlali ve BM Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Suçları'nın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine göre tam bir soykırımdır.'' diye konuştu.

Hocalı olaylarının Azerbaycan Türklerine karşı sistematik etnik arındırma ve soykırım siyasetinin devamı olduğuna işaret eden Nusretoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tarihimize, düşmanlarımız gibi bir bütün olarak bakmak zorundayız. Rus himayesindeki Ermeni yayılmacılığı siyasi, coğrafi, tarihi, askeri olarak Türk bütünlüğünü, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef almaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi Türk yurtlarında kurulan Ermenistan Devleti, başla gövdeyi ayırmaya hizmet ediyor. Bunları engellemenin, işgal altındaki topraklarımızı işgalden kurtarmanın yolu Türkiye'nin lokomotifliğinde güçlü bir Türk-İslam dünyası inşa etmekten, ordularımızın kudretini artırmaktan geçiyor. Türkiye güçlendikçe Azerbaycan da, Türk dünyası da güçleniyor. Azerbaycan'ın artık güçlü bir ordusu var. Karabağ'ın işgalden kurtarılacağı günler de uzakta değil. Azerbaycan halkı ve devleti kendi topraklarında kesinlikle ikinci bir Ermeni Devleti'nin kurulmasına izin vermeyecektir.''

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