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"Hocalı'ya Adalet" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

"Hocalı'ya Adalet" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Avrasya Bir Vakfı ile Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) tarafından "Hocalı'ya Adalet" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Vakıf merkezinde düzenlenen söyleşiye araştırmacı Sadık İbrahimli, araştırmacı yazar Aygün Hesenoğlu, araştırmacı yazar Mayıs Alizade ve gazeteci yazar Reşad Rıza katıldı.

Hesenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ermeni sorununun, Türkleri Avrupa'dan atma projesinin bir ayağı olduğunu savundu. 1979 ile 1988 arasında Ermenistan'dan en az 500 bin Azerbaycan Türk'ünün çıkarıldığını bildiren Hesenoğlu, Ermenilerin sonraki dönemde de bu yönde adımlar atarak Müslüman Türkleri, çoğunlukta olduğu yerlerden çıkarma yoluna gittiklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın, Ermenistan ile sorunlarını her zaman barış yoluyla uluslararası hukukla çözmeye çalıştığını dile getiren Hesenoğlu, buna karşılık Ermenistan'ın hiçbir zaman çözüme yanaşmadığını ve şiddete başvurduğunu kaydetti.

- "Soykırımı gerçekleştirenlerin bir kısmı Ermenistan'da devletin başına geldi"

Gazeteci yazar Mayıs Alizade ise önümüzdeki günlerde Hocalı'nın 27. yılını yine büyük bir yas içerisinde anacaklarını belirterek, dünyanın birçok bölgesinde anma etkinlikleri olsa da bu konuda en fazla programın Türkiye'de yapıldığını dile getirdi.

Katliamın üzerinden geçen sürede faillerin gerekli cezaları almadığını vurgulayan Alizade, "Bu soykırımı yapanlardan bugüne kadar hakkettiği cezayı alan oldu mu? Bir kısmı Ermenistan'da devletin başına geldi, bir kısmı öldü, bir kısmı hayatta. Bu soykırımı gerçekleştirenler uluslararası mahkemeler önünde gereken cezayı alamadıysa bunun bir sorumlusu da bizleriz. Bunu hukuk yoluna taşımış değiliz. Azerbaycan mahkemelerinin yargılamaları yapıp uluslararası alana taşımış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Reşad Rıza, Ermenilerin "Büyük Ermenistan"ı kurma hayalinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'de, Hocalı olayının katliam olarak tanımlandığını dile getiren Rıza, "Katliamla soykırım arasında fark vardır. Burada çocuklar da dahil topyekun yok etmek istediler. İstiyoruz ki Türkiye'de bu olay soykırım olarak tanınsın. Türkiye parlamentosunun soykırım olarak tanımasını istiyoruz." diye konuştu.

Ermenilerin Hocalı Katliamı konusunda gerçekleri çarpıttığını anlatan Sadık İbrahimli ise bazı Ermenilerin bununla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yaptığını kaydetti.

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ASAM Avrasya Bir Vakfı Dr. Aygün Hesenoğlu Dr. Mayıs Alizade Hocalı Katliamı

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