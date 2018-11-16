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Hockney tablosuna rekor fiyat

16.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

İngiliz ressam David Hockney'in "Bir Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosu 90,3 milyon dolara alıcı buldu.

Hockney tablosuna rekor fiyat

Tablonun fiyatı, yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.İngiliz ressam David Hockney'in New York'ta açık artırmaya çıkan "Bir Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosu 90 milyon 300 bin dolara alıcı buldu. Hockney'in tablosu için biçilen fiyat ABD'li sanatçı Jeff Koon'un "Balon Köpek" heykeli için 2013 yılında ödenen 58,4 milyon doları aşarak, yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en yüksek meblağ oldu.

Christie's Müzayede Evi'ne telefonla bağlanan iki kişi arasındaki artırma rekabeti 9 dakika sürdü. Satış öncesinde müzayede evi tablonun "modern dönemin en önemli eserleri arasında" yer aldığını açıklamış ve tablonun değerini 80 milyon dolar civarında olarak belirlemişti. Müzayede evi tablonun satıcısı ve alıcısının kimliği konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Christie's Müzayede Evi'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alex Rotter açık artırma öncesi Hockney'in meşhur eseri hakkında "Tablo, 1960'larda güneşli Kaliforniya'ya yaşamaya gelmiş ve kendini iki kıtada yaşarken görmüş bir sanatçının Avrupalı ve Amerikalı bakış açılarını aynı anda yansıtıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Eserin gerçekten 90 milyon dolar edip etmediği sorusuna Rotter, "Kesinlikle... Bu eşsiz parça yaşayan en önemli sanatçılardan birine ait" yorumunda bulundu. Rotter, tablonun hem tarihi hem de sanat piyasasındaki değeri açısından ressamın en kıymetli eserlerinden biri kabul edildiğini ifade etti.

Hockney'in 1972 yılında yaptığı tablo aynı yıl 20 bin dolara satılmış, 6 ay sonra gerçekleşen ikinci satışta ise eser 50 bin dolara alıcı bulmuştu.

DW,AP/MY, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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