Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ikinci gün maçları tamamlandı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda bugün başlayan ve 8 takımın katıldığı ligin 2. gününde, 6 puanlı Gaziantep Polisgücü​​​​​​​ liderlik koltuğuna oturdu.

2. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:

Nizip Halk Eğitim-Nizip Zeugma: 1-1.

Kahramanmaraş Hokey-Buca Halk Eğitimi: 1-0.

Alanya Yıldızlar-Gaziantep Dorukspor: 3-0.

Gaziantep Polisgücü-Ege Yıldızları: 12-1.



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