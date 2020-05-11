Hokkabaz filminin yıllar sonra ortaya çıkan kamera arkası sahnesi güldürdü

Cem Yılmaz’ın en sevilen filmlerinden biri olan 2006 yapımı olan bir yol hikayesini anlatan filmi Hokkabaz'ın ortaya çıkan kamera arkası görüntüsü izleyenleri güldürdü.

Cem Yılmaz'ın kostüm değiştirerek yaptığı şaka tüm ekip dahil herkesi güldürdü.

HOKKABAZ KONUSU NE?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona’nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul’dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait’i (Mazhar Alanson) de dahil ederek büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender’i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur. İskender, Maradona ve Sait, yol arkadaşları Fatma (Özlem Tekin) ile bir dağılıp bir toparlanırlar.



