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"Holi Festivali" Ankara'yı renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen renk festivali Holi'ye katılan misafirler, toz boyalar ile birbirlerini boyadı

Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali, başkentte renkli görüntülere sahne oldu.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen "renklerin festivali"ne Ankara'da yaşayan Hindistanlılar, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilerin rengarenk toz boyaları birbirlerine attığı etkinliği AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Bhattacharyya, "Hindistan'da Holi diye adlandırdığımız bu renk festivali baharın gelişini temsil eder, Hindistan için yeni bir yılın başlangıcıdır." dedi.

Büyükelçi Bhattacharyya, bu kutlamanın, geçmişi geride bırakma ve yaşamda yeni bir sayfa açma zamanını işaret ettiğini vurgulayarak, festivalde ziyaretçilerin birbirlerini rengarenk boyayıp neşe ve enerji dolduğunu söyledi.

Bhattacharyya, çiçeklerin açtığı döneme denk gelen bu kutlamanın, insanoğlu ve doğanın uyumunun göstergesi olduğunun da altını çizdi. Baharın gelişiyle yapılan bu etkinliğin Hindistan'da genellikle mart ayının sonlarında düzenlendiğini belirten Bhattacharyya, Ankara'da ise baharın görüldüğü bu dönemde kutlama yaptıklarını vurguladı.

Hint müziği ve danslarının da yer aldığı etkinlik, konuklara geleneksel Hint yemeklerinin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Büyükelçiliği

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