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Hollanda, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den gelecek kişilere zorunlu uyum sınavı uygulayacak

13.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Hollanda, 1 Mayıs 2020'den itibaren ülkesine gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, zorunlu uyum sınavına tabi tutacak. Uygulama öncelikli olarak sığınma amacıyla Hollanda'ya gelecek Türk vatandaşlarını kapsayacak. Temmuz 2021'en itibaren ise, bütün Türk vatandaşları için geçerli olacak.

Hollanda, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den gelecek kişilere zorunlu uyum sınavı uygulayacak

Hollanda , 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ülkesine gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, zorunlu uyum sınavına tabi tutacak.

Uygulama öncelikli olarak sığınma amacıyla Hollanda'ya gelecek Türk vatandaşlarını kapsayacak. Temmuz 2021'en itibaren ise, bütün Türk vatandaşları için geçerli olacak.

Hollnda, Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında 1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşması ve 1970 tarihli katma protokol uyarınca, Türk vatandaşlarını uyum sınavı yükümlülüğünden muaf tutuluyordu.

Ancak, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye kaynaklı sığınma başvurularının ciddi biçimde arttığı gerekçesiyle hükümet, uyum yasalarında değişikliğe gitti.

Hollanda hükümeti, Avrupa Adalet Divanı tarafından 2014 yılında verilen "baskın bir kamu yararı nedeni ile ortaklık anlaşması hükümlerinin ihlal edilebileceği" kararına dayanarak, Türkiye'den gelen kişilerin zorunlu uyum sınavına tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Ocak 2021'de yürülüğe girecek ve Türk vatandaşlarına tanınan ayrıcalığı son veren yasa, 1 Temmuz 2021'e ertelenmişti.

Ancak koalisyon partilerinin, "gevşeklik" eleştirisi üzerine hükümet, uygulamayı öne çekti.

Sınavı geçemeyenler kalıcı oturum alamayacak

Hollanda Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Wouter Koolmees, yasanın daha erken uygulanmasının bütçe ve teknik konular açısındam mümkün olduğunu açıkladı. Koolmes'in verdiği bilgiye göre, 1 Mayıs'tan itibaren Hollanda'ya sığınma başvurusu yapan bütün Türk vatansaşları, zorunlu uyum sınavından geçmek zorunda olacak.

Yeni uygulama kapsamında, Hollanda'ya yerleşmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, uyum ve "B1 düzeyindeki" dil sınavını başarıyla tamamlamak zorunda.

Sınavı veremeyen kişiler, Hollanda'da kalıcı oturma izni alamayacak.

Yasa, 1 Temmuz 2021'den itibaren aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya gelecek olan Türk vatandaşlarının da, dil ve uyum sınavından geçmesini zorunlu kılıyor.

Türkiye'deki Hollanda resmi temsilciliklerinde düzenlenen dil ve uyum kurslarını takip etmeleri, Anadolu'daki birçok kiş için zor olacağından, dil engelini aşarak Hollanda'ya gelenlerin saysının ciddi oranda azalacağı öngörülüyor.

Amsterdam Schipol havalimanı

Hollanda'daki Türkler İçin Danışma Kurulu: AB hukuku ihlâl ediliyor

Hollanda'daki Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran, yasanın Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Baran, Türkiye ile imzalanan Ortaklık Hukuk Sözleşmesi'nin, bu tür bir zorlamaya izin vermediğini belirterek, yeni yasanın özellikle düşük eğitimli göçmenler için, ciddi sorun yaratacağını vurguladı.

Hollanda'daki bazı Türkiye kökenli kuruluşların, yeni düzenlemeyi uluslararası hukuk platformlarına taşıma hazırlığı içinde oldukları belirtiliyor.

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