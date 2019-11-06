HABER

Hollanda: 2015'te dönemin hükümeti Irak'ta 70 sivilin öldüğü hava saldırısını Parlamento'dan gizledi

06.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Parlamento'ya gönderdiği mektupta, F-16 uçaklarının, Kerkük'ün batısındaki Hawice kasabasında hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Bijleveld, dönemin Hollanda hükümetinin saldırıda 70 sivilin hayatını kaybettiğinin farkında olduğunu ancak bu bilgiyi Parlamento'ya iletmediğini açıkladı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda: 2015'te dönemin hükümeti Irak'ta 70 sivilin öldüğü hava saldırısını Parlamento'dan gizledi

Hollanda hükümetinin, Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından 2015 yılında Irak'ta düzenlenen IŞİD'e yönelik hava harekatı sırasında 70 sivilin öldüğü bilgisini, Parlamento'dan gizlediği ortaya çıktı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Parlamento'ya gönderdiği mektupta, F-16 uçaklarının, Kerkük'ün batısındaki Hawice kasabasında hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Ank Bijleveld, dönemin Hollanda hükümetinin saldırıda 70 sivilin hayatını kaybettiğinin farkında olduğunu ancak bu bilgiyi Parlamento'ya iletmediğini açıkladı.

Bijleveld, dönemin Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis'in, sivil kayıpları inkar etmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Saldırı 3 Haziran 2015'te düzenlenmiş, aynı gece Hollanda Savunma Bakanlığı, sivil kayıplar konusunda bilgi sahibi olmuş, 15 Haziran 2015'te sivillerin yaşamlarını yitirdiği ortaya çıkmış, 22 Haziran 2015'te Hennis, yazılı soru önergelerine cevaben, "Hollanda'nın gerçekleştirdiği harekat sonucu hiçbir sivilin ölmediğini" söylemişti.

Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld'e göre, hava harekatı öncesi pilotlar eksik bilgilendirildi. Bombalanan fabrikanın çevresinde kimsenin olmadığı düşünülüyordu. Pilotlar, Pilotlar, IŞİD'in üs olarak kullandığı fabrikada, çok sayıda bomba ve mühimmat depolandığından da habersizdi. ABD'li yetkililer de, hava harekatında hem sivillerin hem de IŞİD savaşçılarının öldüğünü ama kimin sivil, kimin cihatçı olduğunu tespit etmenin mümkün olmadığını Hollanda'ya iletti.

Sivil kayıplar nedeniyle derin üzüntü ve pişmanlık duyduklarını belirten Bijleveld, "Bu harekat, mümkün olduğunca sivil kayıpların engellenmesi amacıyla yapıldı. Ancak bu tür risklerin hiçbir zaman tamamen dışlanamayacağı bir savaş durumu vardı" dedi.

'Aynı aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı da Hollanda düzenledi'

Öte yandan Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, 21 Eylül 2015'te "IŞİD'lilerin barındığı gerekçesiyle" Musul'da bir eve düzenlenen ve aynı 4 aileden kişinin öldüğü hava saldırısının da F-16'ları tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Amerikan New York Times gazetesi, ölenlerin sivil olduğunu yazmıştı.

Bakan Bijleveld, öldürülen sivillerin yakınlarının Hollanda'dan tazminat hakkı bulunmadığını, savcılığın yaptığı iki ayrı soruşturmada da, hava harekatına ilişkin yasa dışı bir durum saptanamadığını söyledi.

"Tazminat konusunda Irak hükümeti sorumlu" diyen Bijleveld, kurban yakınları için bir yardım fonu oluşturulması olasılığını araştırdıklarını belirtti.

Hollandalı bakan, "Bunu, suçlu olduğumuz için değil, olaydan etkilenen bölgelere yönelik bir iyi niyet göstergesi olarak yapacağız" diye konuştu.

Hollanda'nın 2015'te Irak'ta düzenlediği hava saldırısında en az 70 sivilin öldüğü ortaya çıktı

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Mario Balotelli - İtalya'da golcü futbolcuya ırkçı tezahüratlara tepki: 'Kimliğini belirleyen derisinin rengi değil'Mario Balotelli - İtalya'da golcü futbolcuya ırkçı tezahüratlara tepki: 'Kimliğini belirleyen derisinin rengi değil'
İskeçe'de durdurulan donduruculu tırda 41 mülteci bulunduİskeçe'de durdurulan donduruculu tırda 41 mülteci bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank davasında ikinci duruşma: ABD'deki hukuki süreçle ilgili neler biliniyor?

Halkbank davasında ikinci duruşma: ABD'deki hukuki süreçle ilgili neler biliniyor?

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Trump'ın azil davasında önemli gelişme!

Trump'ın azil davasında önemli gelişme!

Rumlardan skandal karar!

Rumlardan skandal karar!

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.