Hollanda Adalet Bakanlığı: Utrecht'te Gökmen Tanış'ın düzenlediği tramvay saldırısı önlenebilirdi

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 18 Mart 2019'da Utrecht'te düzenlediği tramvay saldırısında 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'ın daha önce cezaevinde radikalleştiğini ancak yetkililerin bunu fark etmediğini açıkladı. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapordaş; savcı, polis ve şartlı tahliye kurumunun daha dikkatli olması durumunda, saldırının önlenebileceği vurgulandı.

Müfettişlerin raporu bugün kamuoyuna açıklandı. Rapora göre Hollanda'daki yetkili kuruluşlar, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının önlenmesi konusunda yeterince çaba göstermedi.

Raporda ayrıca şu bulgular yer aldı:

Yozgat Boğazlıyan doğumlu Gökmen Tanış, tramvay saldırısından 3 hafta önce, işlediği adi suçlar nedeniyle kaldığı Lelystad Cezaevi'nde bir gardiyana saldırdı. Bu nedenle disiplin cezası alan Tanış, birkaç gün sonra şartlı tahliye edildi

Bu süreçte devlet kurumları birbirleriyle yeterince işbirliği yapmadı. Gökmen Tanış'ın radikalleştiğine ilişkin bilgiler, ilgili kurumlar arasında paylaşılmadı. Tanış, Utrecht'teki saldırısından önce, farklı suçlar nedeniyle birkaç kez kısa süreli olarak cezaevinde kaldı

Utrecht Belediyesi ve şartlı tahliye birimi, Tanış'la ilgili sorunun farkında değildi. Tanış'ın hücresindeki bir mahkumun şort giymesine veya televizyon izlemesine izin vermediği ve "belalı bir mahkum olduğuna" ilişkin rapor, belediye ve şartlı tahliye birimi ile paylaşılmadı

Şubat 2019'da cezaevi personeli ile kavga eden Tanış'ın durumu savcılık ve mahkeme tarafından dikkate alınmadı

'Tehlikeli biri' olarak nitelendi**rildi**

Gökmen Tanış, 1 Mart 2019'da şartlı tahliye edilmiş ve 17 gün sonra da tramvay saldırısını düzenlemişti.