Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı: IŞİD'lilerin ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, IŞİD'lilerin Türkiye tarafından Hollanda'ya gönderilmesine ilişkin basına açıklamada bulundu.

IŞİD'lilerin sınır dışı edilmemesine yönelik Türk meslektaşının fikrini değiştirmek için her şeyi denediğini ifade eden Grapperhaus, fakat bir sonuca ulaşamadığını belirtti.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Türkiye'nin salı akşamı IŞİD'li 2 kadını sınır dışı etmesini "büyük hayal kırıklığı" olarak gördüğünü söyleyen Grapperhaus, her şeye rağmen Türkiye ile gelecekteki iş birliği konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

Türkiye’de, Hollanda vatandaşlığı elinden alınmış birkaç IŞİD'linin daha bulunduğunu anlatan Grapperhaus, bu kişilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili henüz bilgisi olmadığının altını çizdi.

Grapperhaus yaptığı yazılı açıklamada da hükümetin Hollanda vatandaşı olmayan IŞİD'li kadının sınır dışı edilmesini "istenmeyen bir durum" olduğunu ve tüm çabalara rağmen Türkiye'nin bunu yapmasını "üzücü" olarak gördüklerini belirtti.

"BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bakanlığın farklı telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Grapperhaus, vatandaşlığı elinden alınmış kadının "istenmeyen yabancı" ilan edildiğini ve bu nedenle Hollanda’ya geri gelmemesi gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

Grapperhaus söz konusu IŞİD'li kadının, yargılandıktan sonra kendi ülkesi olan Fas’a sınır dışı edileceği bilgisini paylaştı.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki IŞİD'liı kadın teröristin salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.

(AA)

