Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Weststrate Kulu’da

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Kurban Bayramı dolayısıyla Konya’nın Kulu ilçesini ziyaret etti.

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı/Elçi-Müsteşar Erik Weststrate, Hollanda Nogay Türkleri Vakıf Başkanı Orhan Demirci’nin daveti üzerine Kulu ilçesine bağlı Kırkkuyu Mahallesini ziyaret etti. Weststrate ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, 2 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek, “Yakın zamanda Hollanda Nogay Türkleri Vakıf Başkanı Orhan Demirci’nin bir heyetle büyükelçiliğimizi ziyaret etmişti. Bugün de bayram günü olduğu için iadeyi ziyaret için çok güzel bir gündü. Başkanın organizesinde bizleri kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum"

Mesleği Türkolog olduğu için sadece Türkiye değil diğer Türk halklarını da çok merak ettiğini ifade eden Weststrate, “Nogay Türkleri bana çok enteresan geldi. Başkanımız konu hakkında çok bilgi verdi. Diğer arkadaşlarda çok bilgi verdiler. Onun için burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hem buradan Hollanda’ya çok gurbetçi olarak gidenler oldu. Hatta aramızda Hollandaca bilenler 35 sene Hollanda’da yaşamış olanlar var. Aynı zamanda bu köyler Hollanda-Türkiye arasında bir köprü, bağlantı ifade ediyorlar. Onun için burada da bizim Hollandalı Türklerimizi, Hollandalıları görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarla mesela Hollandaca konuşuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.