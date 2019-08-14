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Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Weststrate Kulu’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Kurban Bayramı dolayısıyla Konya’nın Kulu ilçesini ziyaret etti.Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı/Elçi-Müsteşar Erik Weststrate, Hollanda Nogay Türkleri Vakıf Başkanı Orhan Demirci’nin daveti üzerine Kulu ilçesine bağlı Kırkkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Kurban Bayramı dolayısıyla Konya’nın Kulu ilçesini ziyaret etti.
Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı/Elçi-Müsteşar Erik Weststrate, Hollanda Nogay Türkleri Vakıf Başkanı Orhan Demirci’nin daveti üzerine Kulu ilçesine bağlı Kırkkuyu Mahallesini ziyaret etti. Weststrate ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, 2 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek, “Yakın zamanda Hollanda Nogay Türkleri Vakıf Başkanı Orhan Demirci’nin bir heyetle büyükelçiliğimizi ziyaret etmişti. Bugün de bayram günü olduğu için iadeyi ziyaret için çok güzel bir gündü. Başkanın organizesinde bizleri kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum"
Mesleği Türkolog olduğu için sadece Türkiye değil diğer Türk halklarını da çok merak ettiğini ifade eden Weststrate, “Nogay Türkleri bana çok enteresan geldi. Başkanımız konu hakkında çok bilgi verdi. Diğer arkadaşlarda çok bilgi verdiler. Onun için burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hem buradan Hollanda’ya çok gurbetçi olarak gidenler oldu. Hatta aramızda Hollandaca bilenler 35 sene Hollanda’da yaşamış olanlar var. Aynı zamanda bu köyler Hollanda-Türkiye arasında bir köprü, bağlantı ifade ediyorlar. Onun için burada da bizim Hollandalı Türklerimizi, Hollandalıları görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarla mesela Hollandaca konuşuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

“Hollanda’nın ekmeğini yiyoruz"
Hollanda Nogay Türkleri Vakfı Başkanı Orhan Demirci ise, “Kırkkuyu mahallesindenim Hollanda’da yaşıyorum. Orada 7 köyümüzden bulunan Nogaylar adına, Hollanda Nogay Türkleri diye bir vakıf kurduk, kültürümüzü yaşatalım, geliştirelim unutulmasın kaynaşsınlar diye. Programlar, etkinlikler yapıyoruz. Geçen senede bir futbol turnuvamız vardı. Bunun vesilesiyle Ankara Hollanda Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Erik bey sağ olsun bizi ağırladı orada vize konusunda yardımcı olmaya çalıştı. Biz de kendilerini Hollanda’da yaşayan 2 bine yakın Nogay Türkü olduğu için gelin bir misafirimiz olun dedik. Sağ olsunlar bizleri onurlandırdılar, zahmet edip geldiler. Biz de şeref duyduk, onları ağırlamaktan, Hollanda Büyükelçiliğini köyümüzde görmekten... Hollanda’nın ekmeğini yiyoruz. Hollanda’da yaşıyoruz ama Hollanda bize gelmiyor. Büyükelçimizin burada olması bizleri ayrıca onurlandırdı, gururlandırdı. Çok memnunuz, ayaklarına sağlık diyoruz” diye konuştu.
Erik Weststrate ve beraberindekiler, mahalle cami bahçesinde verilen öğle yemeğinin ardından cami içinde inceleme yaparak köy ve köy halkı ile ilgili istişarede bulunarak bilgi aldı. Weststrate, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Kulu merkez ve çevrede bulunan 7 Nogay Türkleri mahalle muhtarları ve dernek üyelerine çeşitli hediyeler ile her köy muhtarlığına bir adet olmak üzere "Türkiye-Hollanda Ortak Miras" isimli tanıtım kitabı hediye etti. Erik Weststrate’ye de Osmanlı Devlet armasının yer aldığı tablosu hediye edildi.

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