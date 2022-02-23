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Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi! Polis silahlı soyguncuyu böyle yakaladı

23.02.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da bir Apple mağazasında rehine krizi yaşandı. Saatler süren ve en az bir kişiyi rehin alan silahlı soyguncu kaçmaya çalışırken polisin arabayla çarpması sonucu etkisiz hale getirildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da rehine krizi yaşandı. Apple mağazasına giren ve en az bir kişiyi rehin alan silahlı soyguncu kaçmaya çalışırken polisin arabayla çarpması sonucu etkisiz hale getirildi. Soyguncu hastanede tedavi altına alınırken polis, saldırgan ve olayın nedeni hakkında kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşmadı.

REHİNE KRİZİ SAATLER SÜRDÜ

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Leidseplein’de yerel saatle 18.00 sularında Apple mağazasına giren silahlı soyguncunun mağazada bulunan en az 1 kişiyi rehin almıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, rehine krizinin yerel saatle 22.30 sularında sona erdiği duyurularak, saldırganın mağazadan koşarak kaçmaya çalıştığı sırada arabayla çarparak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRGAN YARALANDI

Polis, saldırganın çarpmanın etkisi ile yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Olay hakkında devam eden soruşturmanın bir parçası olarak sosyal medyada yayınlanan tüm fotoğrafları ve videoları kullanacaklarını aktaran Polis, saldırgan ve olayın nedeni hakkında kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Apple Hollanda
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