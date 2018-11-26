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Hollanda Başbakan Yardımcısından "Avrupa ordusu"na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren: - "Dünyada değişen ilişkiler Avrupa ordusu çabasını gerekli kılıyor. Bence ufukta bir Avrupa ordusu ile açık bir gökyüzü hayal etmeliyiz"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, dünyada değişen ilişkilerin Avrupa ordusu çabasını gerekli kıldığını belirterek, "Bence ufukta bir Avrupa ordusu ile açık bir gökyüzü hayal etmeliyiz." dedi.

Ollongren, üyesi olduğu Demokrat 66 Partisinin Danimarka'daki kardeş partisi Radikal Sol Partinin organize ettiği toplantıda, "Avrupa ordusu" tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ordusunun zaman alacağını fakat bunun ilk adımın atılamayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Ollongren, "Dünyada değişen ilişkiler Avrupa ordusu çabasını gerekli kılıyor. Bence ufukta bir Avrupa ordusuyla birlikte açık bir gökyüzü hayal etmeliyiz." diye konuştu.

Ollongren, ABD'nin giderek Avrupa'yı korumaktan uzaklaştığını, Rusya'nın ise daha da agresifleştiğini ve Brexit ile Avrupa Birliği'nin (AB) "en gelişmiş ordusunun" AB'yi terkedeceğini belirterek, tüm bunların Avrupa ordusunu kaçınılmaz kılan önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Ulusal orduların korunması ve NATO'ya bağlı kalınması gerektiğini de dile getiren Ollongren, "Farklı AB ülkelerinin orduları ile geniş bir iş birliği yapılması gerekir. Avrupa'daki ulusal ordularda 150 farklı silah sistemi kullanılıyor. Ülkeler arasındaki iş birliğiyle bu daha az olabilir." ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağını ve Avrupa ordusunun akıllıca bir düşünce olmadığını belirtmişti.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld de hükümetin Avrupa ordusu kurulmasına karşı olduğunu aktarmıştı.

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