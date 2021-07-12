Hollanda Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerinde erken gevşeme için halktan özür diledi

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS'un yayımladığı videoda Rutte, "Mümkün olduğunu düşündüğümüz şey gerçekleşmedi. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ülkede yeniden yükselişe geçen günlük vaka sayıları sebebiyle Kovid-19 önlemlerinde yeniden sıkılaştırılmaya gidilmesine ilişkin geçen cuma günü yaptığı basın toplantısında bu durumu dile getirmemesinin adil olmadığını düşündüğünü kaydetti.

İYİ HAZIRLANMADIKLARINI İTİRAF ETTİ

Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile birlikte söz konusu basın toplantısına yeterince iyi hazırlanmadıklarını itiraf ederken günlük vaka sayılarının hafta ortasında parlamentoda görüşüleceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'da hükümet, vaka sayılarının günlük ortalama 500 civarına gerilemesi üzerine, 4 Temmuz'da planlanan gevşeme adımını 26 Haziran'a çekme kararı almıştı.

Gevşemenin ardından günlük vaka sayılarının tekrar 10 binin üzerine çıktığı Hollanda'da hükümet 10 Temmuz'da, 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak bazı yeni tedbirleri yürürlüğe sokmuştu. (AA)



