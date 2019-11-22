Hollanda Başbakanı Rutte: "DEAŞ'lıları mecbur almak zorundayız"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, terör örgütü DEAŞ üyelerini, Türkiye'de ya da Erbil'de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur geri almak zorunda olduklarını söyledi.

Rutte, Hollanda'dan giden DEAŞ'lıların ve çocuklarının ülkeye geri getirilmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEAŞ'lıların bulundukları bölgede yargılanması taraftarı olduğunu belirten Rutte, "DEAŞ'lılar Türkiye’de ya da Erbil’de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur almak zorundayız. Bu hafta bu gerçekleşti zaten." dedi.

Rutte, DEAŞ'lıların çocuklarının bulunduğu durumun "çok korkunç" olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Fakat onlar da büyüdüğü zaman risk oluşturabilir. 1 ve 2 yaşındaki bebeklerden değil ileri yaşta olan çocuklardan bahs ediyorum. Çocukların velileri ilk etapta kendileri ölümcül olan tehlikeli bir bölgede teröre destek vermek için gitme kararı aldı ve çocuklarını da bu ortamda bulunmaya maruz bıraktı. Bu velilerin sorumluluğudur, benim değil. O çocukları Suriye'ye ben göndermedim."