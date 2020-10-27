Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Wilders'e dava açması kabul edilemez

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasını "kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi arayarak ülkesinin tepkisini iletti.

Başbakan Rutte, parlamentoda gazetecilerin Wilders hakındaki suç duyurusunu anımsatması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mesajım çok basit; Hollanda'da biz düşünce özgürlüğünü en önemli değer olarak görüyoruz ve buna politikacıların karikatürleri de dahil" diye seslendi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da, Erdoğan'ın ana muhalefet partisi lideri Wilders'e yönelik açıklamalarını, "tamamen uygunsuz" diye değerlendirdi.

Blok, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bakanlığa çağırmak yerine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi telefonla arayarak, Erdoğan'ın açıklamalarından duydukları rahatsızlığı ilettiğini belirtti. Hollanda Dışişleri Bakanı, Erdoğan'a, "Hollandalı bir milletvekilinin ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmanın kabul edilemez olduğu" mesajını ilettiğini açıkladı.