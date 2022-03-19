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Hollanda Başbakanı Rutte "Türkiye büyük önem taşıyor" diyerek duyurdu! "Erdoğan ile görüşmeye gideceğim"

19.03.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı bir açıklamada haftaya salı günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Rutte açıklamasında NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını da belirtti.

Hollanda Başbakanı Rutte "Türkiye büyük önem taşıyor" diyerek duyurdu! "Erdoğan ile görüşmeye gideceğim"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'nin krizin çözüme kavuşturulması konusunda temasları tüm dünyadan takdir topluyor. Yaşanan gelişmelerle alakalı diplomasi trafiği sürerken Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor." dedi.

Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

TARİH VERDİ

Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim." diye konuştu.

Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim." dedi. (AA)

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