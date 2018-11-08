LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede göçmen kökenlilerin en yoğun olduğu bölgelerden Lahey kentindeki Schilderswijk semti sakinlerine, ayrımcılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Schilderswijk kütüphanesinde, "Schilderswijk semtindeki günlük yaşam ve gençlerin geleceği" temalı etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, iş yerleri ve staj yerlerinde ayrımcılık yapılmasını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Rutte, "Bu tür ayrımcılığa maruz kaldığınız zaman pes etmeden mücadele etmenizi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Bir işverenin Müslüman yerine Hollandalıyı tercih etmesinin "aptalca bir ön yargı" olduğunu dile getiren Rutte, "Bu ülkede, bana göre yasal olarak yaşayan ve az da olsa olumlu katkı sağlayan herkese her zaman şans verilmeli. Irkı, dini, kökeni ne olursa olsun toplum içinde yeri vardır. Herkes bu hakka sahip fakat bu ülkede ifade özgürlüğü ve dini özgürlük gibi uyulması gereken temel değerlerimiz de var." dedi.

Başbakan Rutte, Schilderswijk semtinde olumlu durumlar yaşanmasına rağmen medyanın sadece olumsuzlukları yansıtmasına karşı iyimser tavır takınılması gerektiğini vurguladı.