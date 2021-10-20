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Hollanda Başbakanı Rutte'ye saldırı planlamakla suçlanan Türkiye kökenli genç: İçime ne girdi bilmiyorum, pişmanım

20.10.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve bakanlar kurulu üyelerine yönelik "terör amaçlı" saldırı planlamakla suçlanan 22 yaşındaki Türkiye kökenli Yavuz O.'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Polisteki ifadesinde, "Silahım olsa Başbakan'ı vururdum" diyen meslek yüksekokulu öğrencisi; mahkemede ifadesini değiştirerek, "İçime ne girdi bilmiyorum, pişmanım" dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte'ye saldırı planlamakla suçlanan Türkiye kökenli genç: İçime ne girdi bilmiyorum, pişmanım

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve bakanlar kurulu üyelerine yönelik "terör amaçlı" saldırı planlamakla suçlanan 22 yaşındaki Türkiye kökenli Yavuz O.'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Polisteki ifadesinde, "Silahım olsa Başbakan'ı vururdum" diyen meslek yüksekokulu öğrencisi; mahkemede ifadesini değiştirerek, "İçime ne girdi bilmiyorum, pişmanım" dedi.

Komplo teorileri ile bilinen "De Batavian Republic" adlı Telegram kanalında Rutte ve hükümet üyelerine yönelik bombalı ve silahlı saldırı planlarını açıkladığı gerekçesiyle tutuklanan Yavuz O., Lahey Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savcı tarafından, "terör suçuna teşvik, tehdit ve saldırı girişimine hazırlıkla" suçlanan Yavuz O., asla saldırı niyetinde olmadığını söyledi. "İçime ne girdi bilmiyorum" diyen O., pişman olduğunu dile getirdi.

Savcı, Yavuz O.'nun tutuklandıktan sonra polise verdiği ifadede, Başbakan'a saldırı konusunda, "Silahım olsa yapardım" dediğini kaydetti.

Savcılık daha fazla araştırma istedi

Avukatına göre Yavuz O., arkadaş edinmek için sosyal medyaya girdi. Ancak sıkı yetiştirilme tarzı, sosyal beceriksizliği ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle komplo teorilerine kapıldı.

Savcılık da, psikososyal sorunları nedeniyle Yavuz O. hakkında daha fazla araştırma istedi. Mahkeme, serbest bırakılması halinde sosyal medyada yeniden paylaşımda bulunma olasılığının yüksek olması nedeniyle Yavuz O.'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Savcılık iddianamesine göre, Amsterdam'da yaşayan Yavuz O, komplo teorilerinin yayınlandığı kanalda, "Dışarıda bisiklete binerken Başbakan Rutte'yi vurmak" gibi planlardan söz etti, bir silah aradığını söyledi.

İddianamede Yavuz O.'nun, "parlamentoyu basmak, savaşçıları ayarlamak ve 'o lanet çeteyi kana bulamak'tan söz ettiği" belirtildi. Polisin, O.'nun telefonunda "uzi', 1.62 tabanca, paralı asker ve silah taşıyabileceğiniz işler" gibi arama terimleri bulduğu bildirildi.

Telegram kanalı kapatıldı

Yavuz O., başka bir Telegram mesajında, "saldırı yapacak silahlı kişiler aradığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Herhangi bir savaşçı değil, bir şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. Protestocular aramıyorum. Devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şey serbest. Hollandalıların çoğu o Rutte'den nefret ediyor. Hepsini vurmak ister miydin? Yalnızca bir araba. Pencereyi aç, silahı dışarı çıkar ve patlat."

Yavuz O.'nun mesajlarının yer aldığı "De Batavian Republic" adlı Telegram kanalı, savcılık tarafından kapatıldı ve 2 yöneticisi de tutuklandı.

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