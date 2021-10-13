HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda Başbakanı Rutte'ye suikast planladığı öne sürülen Türkiye kökenli genç tutuklandı

Hollanda Başbakanı Rutte'ye suikast planladığı öne sürülen Türkiye kökenli genç tutuklandı

13.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve hükümet üyelerine saldırı planladığı, tehdit ve terör amaçlı kışkırtmada bulunduğu gerekçesiyle, Türkiye kökenli olduğu belirtilen 22 yaşındaki bir gencin tutuklandığı açıklandı.

Hollanda Başbakanı Rutte'ye suikast planladığı öne sürülen Türkiye kökenli genç tutuklandı

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve hükümet üyelerine saldırı planladığı, tehdit ve terör amaçlı kışkırtmada bulunduğu gerekçesiyle, Türkiye kökenli olduğu belirtilen 22 yaşındaki bir gencin tutuklandığı açıklandı.

Savcılık, Yavuz O. adlı zanlının, önümüzdeki hafta Lahey'de hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

Hollanda medyasında yer alan savcılık iddianamesine göre, Amsterdam'da yaşayan Yavuz O, halka açık bir Telegram kanalından, Başbakan Rutte ve hükümet üyeleri hakkında kışkırtıcı mesajlar paylaştı.

Komplo teorilerinin yayınlandığı kanalda, Kral Willem Alexander ve hükümet üyelerinin yer aldığı fotoğrafa yorum yapan Yavuz O.'nun, "Halk bu konuda ne yapacak acaba?" diye yazdığı bildirildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, başka bir kullanıcının, "Gerçekten onlar sayesinde Hollanda berbat durumda" yanıtı üzerine Yavuz O., şunları kaydetti:

"Kesinlikle. Ve bunu değiştireceğim. Hollandalıların çoğu o Rutte'den nefret ediyor. Hepsini vurmak ister miydin? Yalnızca bir arabadan. Pencereyi aç, silahı dışarı çıkar ve patlat."

Yavuz O.'nun bir başka Telegram mesajında da, "saldırı yapacak silahlı kişiler aradığını" belirterek, "Herhangi bir savaşçı değil, bir şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. Protestocular aramıyorum. Devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şey serbest" dediği kaydediliyor.

Yavuz O.'nun, "parlamentoyu basmak, savaşçıları ayarlamak ve 'o lanet çeteyi kana bulamak'tan söz ettiği" de İddianameye ilişkin yapılan haberlerde yer alıyor.

İddianameye göre Yavuz O., "Dışarıda bisiklete binerken Başbakan Rutte'yi vurmak" gibi planlardan söz etti, Glock veya bir Akrep silah aradığını söyledi.

İddianamede, polisin, O.'nun telefonunda "uzi', 1.62 tabanca, paralı asker ve silah taşıyabileceğiniz işler" gibi arama terimleri bulduğu kaydedildi.

"De Batavian Republic" adlı Telegram kanalının savcılık tarafından kapatıldığı, 2 yöneticisinin de tutuklandığı bildirildi.

Gelecek hafta hakim karşısına çıkacak

Yavuz O., terör amaçlı tahrik, tehdit ve saldırı hazırlığı suçlamasıyla önümüzdeki hafta Lahey'de hakim karşısına çıkacak.

Saldırı ve kaçırılma tehdidi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hollanda Başbakanı Rutte etrafında olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Savcılık sözcüsü, bu olayın Yavuz O. davasıyla bağlantısı olmadığını söyledi.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin, kokain mafyasından gelen tehditler üzerine alındığı belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyorBu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor
İğrenç taciz! Mahkeme 'dokunma yok' diyerek serbest bıraktıİğrenç taciz! Mahkeme 'dokunma yok' diyerek serbest bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.