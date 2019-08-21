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Hollanda Başbakanı Rutte'yi sosyal medyadan tehdit eden kişiye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Rutte'yi sosyal medyadan tehdit eden kişiye ceza

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Groningen Mahkemesi, Başbakan Mark Rutte'yi sosyal medya üzerinden tehdit eden bir kişiye 40 saat kamu hizmeti cezası verdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre mahkeme, 45 yaşındaki bir kişi hakkında "Başbakan Rutte'ye sosyal medya üzerinden tehditte bulunmaktan" 40 saat kamu hizmeti cezasına hükmetti.

Kararda, başbakan gibi kamu görevinde bulunan kişilerin, tehdit içeren ifadelerle rahatsız edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Hollanda'da Lahey Mahkemesi de iki yıl önce, sosyal medyadan Rutte'nin asılmak için boynuna urgan geçirilmiş gibi gösterildiği ve tehdit sözlerinin bulunduğu bir paylaşımla ilgili olarak 47 yaşındaki bir kadına bir hafta şartlı hapis ile 40 saat kamu hizmeti cezası vermişti.

Bir siyasetçiyle aynı fikre sahip olunmasa bile tehdit içeren ifade ve görsellerin paylaşılmasının doğru olmadığını belirten mahkeme, sosyal medya üzerinden büyük bir kitleye ulaşıldığına ve bu paylaşımın halk arasında huzursuzluğa neden olabileceğine işaret etmişti.

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