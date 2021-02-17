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Hollanda basınından Türkiye’deki aşılama çalışmalarına övgü

17.02.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Hollanda basınından Türkiye’deki aşılama çalışmalarına övgü

Hollanda basını ülkesindeki kötü hava koşulları ile ara verilen aşılama çalışmalarına atıfta bulunarak, Türkiye’de zorlu hava şartlarına rağmen kesintisiz devam eden Covid-19 aşı çalışmalarından övgü ile söz etti.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa’da, aşılama kampanyasında yaşanan aksaklıklara yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Hollanda basını, Avrupa’da aşılamalarda aksaklıklar yaşanırken Türkiye’de kötü hava koşullarına rağmen aşılamaya ara verilmemesini gündemine taşıdı. Hava şartlarını bahane eden Hollanda yönetimini eleştiren Hollanda basını, Türkiye’yi örnek gösterdi.

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HOLLANDA: KAR AŞILARI DURDURMUYOR

Hollanda’da yayın yapan RTL Nieuws kanalı muhabirleri, Van’ın Gevaş ilçesinde aşılama çalışmaları yürüten sağlık çalışanları ile 1 gün geçirerek, ekipleri yakından takip etti. Ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen halkı aşılamaya devam ettiğini görüntüledi. Haberi, “Kar aşıları durdurmuyor, ücra Türk dağ köylerine kadar sokuluyor” başlığı ile servis eden Hollanda kanalı, Türk yetkililerin çabalarını anbean aktardı. Haberde, dağlardaki karların sağlık çalışanlarını korkutmadığı vurgulanarak, yaşlıları ve savunmasızları aşılamak için sağlık çalışanlarının doğrudan karın içinden köylere ve şehirlere yürüyerek gittikleri ifade edildi. (İHA)

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