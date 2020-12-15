Hollanda beş hafta kapanacak

Hollanda Başbakanı Rutte, "Bir şeylerin düzelmesi için bu ekşi elmayı ısırmamız gerekiyor" dedi.Hollanda, koronavirüsle mücadele kapsamında beş hafta kapanacak. Alınan sıkı tedbirler, Mart ayından beri ilk kez ulusa seslenen Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından açıklandı.

Lahey'deki başbakanlık ofisinin önündeki protestocuları kastederek "Arkamızdaki insanların düşündüğü kadar basit bir griple uğraşmıyoruz" diyen Rutte, "Bir şeylerin düzelmesi için bu ekşi elmayı ısırmamız gerekiyor. Ve evet daha iyiye gidecek. Koronavirüsü geride bırakacağımız zaman da gelecek ve yaşamlarımız yine normale dönecek" ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı, "Bu şu an ya da bir haftada veya bir ayda olmayacak. Ama aşının da gelmesiyle 2021 gerçekten tünelin ucunda ışığın göründüğü bir umut yılı olacak" dedi.

Hollanda'da temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı süpermarket ya da eczane gibi işletmeler hariç tüm dükkanlar 15 Aralık Salı'dan 19 Ocak Salı'ya kadar kapalı tutulacak.

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