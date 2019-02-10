HABER

Hollanda böylesini görmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 03:58 | Son Güncelleme

Corendon Hotels&Resort bünyesinde bulunan Village Hotel Amsterdam, artık bahçesinde bir jumbo jet ile hizmet verecek.

Corendon Hotels&Resort bünyesinde bulunan Village Hotel Amsterdam, artık bahçesinde bir jumbo jet ile hizmet verecek. Hollandalılar, jetin getirilişi ve bahçeye yerleştirilmesini hayranlıkla izledi.
Schiphol Havalimanı’ndan Village Hotel’e nakledilirken tarlalardan ve otobanlardan geçen dünyanın en eski Boeing 747-400’ü, otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi. Transferi sırasında büyük ilgi gören Boeing 747-400, bundan sonra otel bünyesinde restoran, kafe, müze ve 5 D simülatörü olarak kullanılacak.
Otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi
Schiphol Havalimanı’nın hangarlarında sökülen jumbo jet, uzun uğraşlarla Village Hotel’e ulaştı. Tarlalardan ve trafiğe kapatılan otobanlardan geçerek tam 12,5 kilometre yol kat eden 71 metre uzunluğundaki uçağın, otele getirilişine binlerce kişi tanıklık etti. Otelin bahçesine tam 57 manevrayla yerleştirilen uçak, büyük ilgi gördü. Dünyanın pek çok ülkesinden izlemek için başvuruda bulunduğu etkinliğe binlerce kişi katıldı.
Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, konuya ilişkin şunları söyledi: “Corendon Turizm Grubu olarak bünyemizde Hollanda ve Belçika’nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Corendon Travel’ın yanı sıra bir incoming şirketi, filosunda 24 Boeing 737 bulunan bir havayolu grubu ve 9 tesisli bir otel zinciri barındırıyoruz. Sunduğumuz tüm hizmetlerde özgün olmaya, Türk misafirperverliğini ön planda tutmaya önem gösteriyor, yeniliklerle rakiplerimizden ayrılmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bahçesinde bir jumbo jet barındıran Village Hotel Amsterdam’ın çok büyük fark oluşturacağına inanıyoruz. Boeing 747-400 tipi bu uçağı uzun bir süreç ve emekler sonucu Village Hotel’in bahçesine yerleştirdik. Bu süreçte bizimle olan herkese emekleri için teşekkür ediyoruz.”
Corendon’un içinde uçak bulunan ikinci oteli
Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu ise şöyle konuştu: “Village Hotel aslında Corendon Hotels and Resorts’un içinde uçak bulunan ikinci oteli. Daha önce de Amsterdam’daki ilk otelimiz olan Corendon City Hotel’in 7. katına gerçek bir Boeing 737 kokpiti yerleştirmiştik. Büyük ilgi gören bu odayı hem eğitim hem de simülasyon odası olarak hizmete sunmuştuk. Şimdi de Village Hotel’in bahçesinde dünyanın en eski jumbo jetiyle misafirlerimize bambaşka bir deneyim yaşatacağız. Hedefinde her zaman fark oluşturan, kaliteli hizmet sunmak olan bir marka olarak bundan sonra da yeniliklerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz.”
Corendon’un 9. oteli
Corendon’un 2018 yılı Mayıs ayında 9. oteli olarak Amsterdam’ın havalimanı bölgesi “Schipholweg in Badhoevedorp”da açtığı 4 yıldızlı Village Hotel, üç farklı binada yer alan 680 oda, suit ve stüdyo daireden oluşuyor. Daha önce dünyaca ünlü Sony markasının Amsterdam’daki ofisi olarak kullanılan sembol binanın renove edilmesiyle otele dönüştürülen Village Hotel’in yatırım bedeli 80 milyon Euro’ya ulaşmıştı.
Corendon’un 2019 yılında hizmete açacağı Hollanda Antillerinde (Karaipler) yer alan Curaçao Adasındaki yeni oteli Corendon Beach Resort, grubun 10. oteli olacak.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
GÜNCELLEME 2 - Adana'da fabrikada yangınGÜNCELLEME 2 - Adana'da fabrikada yangın
Başkent'te silah sesleri! Bir anda kurşun yağdırmaya başladı!Başkent'te silah sesleri! Bir anda kurşun yağdırmaya başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kar ve karla karışık yağmur geliyor!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Tam 45 kişi birden!

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Tam 45 kişi birden!

Başkent'te silah sesleri! Bir anda tabancasını çekip kurşun yağdırdı!

Başkent'te silah sesleri! Bir anda kurşun yağdırmaya başladı!

Evden kaçıp sığındığı kişinin sözleri sonrası hemen ailesini aradı! Korkunç tuzak!

Hayatının kararmasından bir telefonla kurtuldu! Korkunç tuzak!

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda gözaltı var!

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda gözaltı var!

Mahalle ayağa kalktı! İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.