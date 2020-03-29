HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini tek tek toplatıyor

Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini tek tek toplatıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 01:58 | Son Güncelleme

Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Çin’den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.

Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini tek tek toplatıyor

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Refah ve Spor Bakanlığının Çin'den maske ithalatını durdurarak dağıtılan maskelerin 600 bininin toplatılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, bundan sonra ithal edilecek maskelerin ek testlere tabi tutulacağı bildirildi.

Dağıtılan maskelerin kalitesinden şüphe duyan bazı hastanelerin Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonuna (TNO) maskeleri incelemesi için başvurduğu ve birçok hastanenin maskeleri kullanmadığı kaydedilen açıklamada, "TNO, gerekli güvenlik ve sağlık standartlarını taşımayan maskelerin koronavirüsün solunum yoluyla geçmesine engel olmadığını tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Hatalı maskelerin kullanıp kullanılmadığı ile ilgili net bilgi olmadığı belirtilen açıklamada, bazı hastanelerin, yeterli ekipman bulunmadığı için eski maskeleri dezenfekte ederek tekrar kullandığı aktarıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Tren raylarında cesedini buldularTren raylarında cesedini buldular
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koronavirüs Hollanda

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Yaptıkları canlı yayın ortalığı karıştırdı! Karantinadan gözaltına...

Yaptıkları canlı yayın ortalığı karıştırdı! Karantinadan gözaltına...

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar

Bakan Koca: Can kaybı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Diğer Haberler
Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in cesedini tren raylarında buldular

Tren raylarında cesedini buldular

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den koronavirüs eleştirisi: AB boşlukta kaldı

AB'den üye ülkelere koronavirüs eleştirisi

Riyad’a balistik füze saldırısı

Riyad’a balistik füze saldırısı

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Kremlin Sarayı’nın ışıkları kapatıldı

Kremlin Sarayı’nın ışıkları kapatıldı

Çin'de Türk Dili okuyan öğrenciler, koronavirüs için Türkiye'ye destek mesajları yolladı

Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.