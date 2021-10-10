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Hollanda çocukları 'influencerlardan korumak için' katı kurallar koyacak

10.10.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda hükümeti, çocukları, sosyal medya platformlarında ürün tanıtımı yapan "influencerlara" karşı korumak için yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Hollanda çocukları 'influencerlardan korumak için' katı kurallar koyacak

Hollanda hükümeti, çocukları, sosyal medya platformlarında ürün tanıtımı yapan "influencerlara" karşı korumak için yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Hükümet, internet üzerinden çocuk işçiliği ve çocuk sömürüsüne karşı alınacak önlemleri ebeveynler, pedagoglar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla tartışacak.

Halkın, influencerlarla ilgili kötüye kullanım şikayetlerini bildirebilecekleri bir bildirim hattı oluşturulacak.

Sosyal işler ve istihdamdan sorumlu Devlet Bakanı Dennis Wiersma, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "Kassa" adlı tüketici programında, internet tanıtımlarındaki çocuk işçiliği ve sömürüsüne dikkati çekti.

Hollandalı bakana göre çocuklar, YouTube'daki aile vloglarında veya Instagram'daki paylaşımlarda, ebeveynleri tarafından ürün tanıtımlarının bir parçası haline getiriliyor. Bu durumda da gizli bir çocuk işçiliği ve sömürü sorunu yaşanıyor.

Hollanda'da reklamlar veya TV programları konusunda 13 yaşından küçük çocuklar için katı kurallar var. Çocukların bu konularda ticari alanda yer alması ancak Sosyal İşler ve Çalışma Müfettişliği'nin (SZW) özel izniyle mümkün.

Çocuk işçiliğini önlemeye dönük bu önlemler, aslında internet ortamını da kapsıyor. Ancak, sosyal medyada bu kurallara her zaman uyulmuyor.

Özellikle YouTube'daki videolarda günlük hayatlarını gösteren ve bundan gelir elde eden aileler, çocukları reklamların bir parçası haline getiriyor.

Yine "anne influencerler" (mom-fluancerler) da, çocuklarını Instagram paylaşımlarında tanıtım aracına dönüştürüyor.

Bunların resmi makamların izni olmadan gerçekleştiğini ve bu alandaki çocuk işçiliği ile çocuk sömürüsünün gizlendiğini vurgulayan hükümet, 2022 başından itibaren yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.

SZW Müfettişliği'nin meclise gönderdiği yasak düzenleme önerisi uyarınca, yılbaşından itibaren ulusal çapta bir ihbar ve yardım hattı kurulacak.

Sosyal medyada çocuk işçiliği ya da sömürüsü ile ilgili şikayetler bu hat sayesinde ilgili mercilere iletilebilecek.

Bakanlık, sosyal medyada çocukların kullanıldığı reklamları veren şirketleri de takibe alacak. Hem influencerler hem de reklam veren şirketlere karşı yaptırım olasılıkları gündeme gelecek.

Ebeveynler, pedagoji uzmanları ve diğer ilgili kuruluşlarla tartışarak önlemlere son şeklinin verileceğini belirten Bakan Wiersma, Fransa'da halihazırda uygulanmakta olan çocuk sömürüsüne karşı yasaları da inceleyeceklerini söyledi.

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