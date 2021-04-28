HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da 16 Türk'e kraliyet nişanı verildi

Hollanda'da 16 Türk'e kraliyet nişanı verildi

28.04.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda genelinde Kral Günü kutlamaları düzenleniyor. Kral gününde geleneksel olarak dağıtılan Kraliyet Nişanı'na bu sene 16 Türk layık görüldü.

Hollanda'da 16 Türk'e kraliyet nişanı verildi

Hollanda'da 16 Türk'e gönüllü olarak yapılan faaliyetlerle kentteki entegrasyona sağladıkları katkı nedeniyle kraliyet nişanı verildi. Ülkenin Huizen kentinde düzenlenen tören pandemi gölgesinde gerçekleştirildi. Bu yılki kraliyet nişanı alanlar arasında, Hollanda Diyanet Vakfı camisinde yaklaşık 25 yıldır gönüllü hizmet veren Selahattin Asal yer aldı. Asal kraliyet nişanını Huizen kenti Belediye Başkanı Niek Meijer'in elinden aldı.

"ŞAŞIRDIM GÖZLERİM DOLDU"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selahattin Asal, "Huizen Belediye başkanı beni tebrik etti. Heyecanlandım. Şaşırdım. Gözlerim doldu. Nişan takdim ederken ağladım çok değişik bir duyguymuş" diye konuştu.

Belediye Başkanı Niek Meijer de Asal ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı bir buket çiçek takdim etti. Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda genelinde Kral Günü kutlamaları düzenleniyor. Ülkenin farklı yerlerinde tespit edilen kişilere Kraliyet nişanı aynı hafta içinde takdim ediliyor. Sembolik değeri olan kraliyet nişanının bu yıl Hollanda’nın farklı şehirlerinde 998'i kadın olmak üzere 2 bin 832 kişiye verildiği açıklandı. Kraliyet nişanı alanların en küçüğü 34 en büyüğünün 96 yaşında olduğu bildirildi. Şimdiye kadar farklı bölgelerden 150'den fazla Türk kraliyet nişanını almaya hak kazandı. Bu yıl ülke genelinde ise kraliyet nişanına hak kazanan Türklerin "Ayşe Boya, A. Erdal, C.Sofuoğlu, G.Bozdağ-Güzel, Fatma Lapçin Yılmaz, Mevlüt Yılmaz, G. Dolu, Elif Ateş, Z. Çimtay, Fatma Kırılmaz, K. Korkmaz, N.Oral, H.İ. Seçkin, Selahattin Asal, Kerem Alan ve Süreyya Erdem" olduğu açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
ABD-İran geriliminde sıcak temas: Donanma uyarı ateşi açtıABD-İran geriliminde sıcak temas: Donanma uyarı ateşi açtı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Hollanda

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.