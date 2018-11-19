Hollanda'da 3 yaş altı çocuklara ilginç test önerisi

Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi ile ilgilenen kuruma göre, çocuklar içinde bulundukları koşullar nedeniyle küçük yaşlardan itibaren, "Erken yaşam stresi" adı verilen kronik olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliyor. (BBC TÜRKÇE)
Hollanda'da 3 yaşın altındaki çocuklara zorunlu stres testi önerisi
NCJ'den Frans Pijpers, erken yaşam stresinin, bebeğin şiddet görmesi, iyi bakılmaması gibi özel durumlardan kaynaklanabileceğini söyledi.
Ebeveynler arasında huzursuzluk ve boşanmanın etkisi büyük.
Hollandalı uzmana göre, istismarın yanı sıra, bebeklerdeki stresin bir başka nedeni de ebeveynler arasındaki huzursuzluk ve boşanma.
Pijpers, boşanma sırasında çiftler arasında yaşanan gerginliğin bebeklere doğrudan yansıdığını vurguluyor.
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