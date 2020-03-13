Hollanda'da cuma namazı kılınmayacak

Hollanda Türk Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler bağlamında yarından itibaren ülke genelinde bu kuruluşa bağlı bütün camilerde Cuma namazı kılınmayacağı belirtildi. Hollanda Türk Federasyon imzalı yazıda şöyle denildi: "Koronavirüsünün yayılmasını önlemek için Hollanda hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda ve diğer Türk kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonrası, Hollanda Türk Federasyon'a bağlı camilerde yarından itibaren Cuma namazlarının kılınmaması kararlaştırılmıştır. Bu kararımız bir sonraki duyurumuza kadar geçerlidir." Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı. DİTİB ülke genelindeki 900 cami cemaatine büyük etkinliklerden kaçınma ve yeterli miktarda dezenfeksiyon materyali bulundurmayı tavsiye etti. DİTİB merkezinin de birçok etkinliği iptal ettiği belirtiliyor. DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ bu hafta cuma hutbelerinde de koronavirüs tehlikesinin konu olarak işleneceğini açıkladı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen imzasıyla Dini Danışma Kurulu başkanlarına gönderilen bir yazıda ise Almanya genelindeki camilerde haftasonları düzenlenen Kuran kurslarının Nisan ayı başına kadar ertelendiği belirtilirken, Ramazan'da gerçekleştirilecek iftar programlarının iptal edilip edilmeyeceği konusundaki kararın Nisan ayı başında derneklere bildirileceği kaydedildi. Yazıda Cuma namazlarıyla ilgili olarak, "Cuma namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili olarak, derneğimizin bulunduğu şehirdeki Alman makamlarıyla yapılacak istişare sonucunda mahallince karar verilecektir" denildi. Almanya İslam Konseyi de dini eğitimler sırasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için ellerin nasıl yıkanması gerektiği, mendillerin güvenli bir biçimde nasıl atılacağı gibi konularda eğitim verileceğini duyurdu. Açıklamada camilerde kapı kollarının ve seccadelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesine dikkat edileceği belirtildi. İslam Kültür Merkezleri Birliği Sözcüsü Erol Pürlü de hijyen ve temizliğin İslam ibadetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek "cami cemaatine ve ziyaretçilere hijyen kurallarının uymanın öneminin daha da yoğun bir biçimde anlatılacağını" söyledi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi de bağlı camilere gönderdiği yazıda "sağlık tedbiri ya da şüpheli bir durum bulunması bakımından cuma namazı ya da diğer namazların iptal edilmesinin İslami açıdan caiz olduğunu" ifade etti. Konsey ancak yazıda "bunu tüm camilere açık bir biçimde tavsiye etmediğini" ifade etti. KİLİSELERDE AYİN YAPILMAYACAK Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da kiliseler de ayinlerini iptel ediyor. Belçika'da koronavirüs nedeniyle üç hafta boyunca tüm kilise ayinleri iptal edildi. Belçika Psikoposlar Konferansı ayinlerin iptalinin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu. Açıklamada vaftiz, evlilik ve cenaze törenlerinin de "sınırlı katılımla” yapılacağı belirtilirken kiliselerin "kişisel dua ve meditasyon" için açık kalmayı sürdüreceği ifade edildi. Başkent Brüksel'deki Büyük Camii de cuma numazlarının "ikinci bir karara kadar" kılınmayacağını duyurdu. Belçika'daki daha küçük camiler ise kapılarını açık tutmayı sürdürecek. Belçika'da şimdiye kadar yaklaşık 400 koronovirüs vakası olduğu duyurulmuş ve 3 kişi de virüsün neden olduğ Covid-19 hastalığından hayatını kaybetmişti.